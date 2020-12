Moonlight, Aquaman, Il Collegio o Ghost Movie? La tv del 15 dicembre

Per la prima serata in tv, martedì 15 dicembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Il commissario Montalbano”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Una voce di notte”: Montalbano arresta un pirata della strada e finisce nei guai: trattasi del figlio del Presidente della Provincia di Montelusa. Nello stesso giorno, giunge anche la denuncia di un furto in un supermercato e le cose si complicano quando il direttore del supermercato viene trovato morto suicida.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con “Il collegio”. I ragazzi che hanno varcato i cancelli della quinta edizione sono stati catapultati nel 1992, anno in cui molti dei loro stessi genitori ancora andavano a scuola. L’obiettivo è superare l’esame di terza media…

Su Italia 1 alle 21.15 ci sarà una nuova puntata de “Le Iene show”.

Spazio all’attualità e alla politica su RaiTre e La7. Sulla terza rete della tv pubblica alle 21.20 c’è “#cartabianca”, condotto da Bianca Berlinguer; e su La7 alle 21.15 “diMartedì”, condotto da Giovanni Floris.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 c’è “L’amore non va in vacanza”; su Canale5 alle 21.30 il film “Aquaman”; su Rai5 alle 21.15 “Moonlight”; su Iris alle 21.10 “È una sporca faccenda, tenente Parker!”; e su Italia2 alle 21.10 “Ghost movie”.

Su Rai4 alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “S.W.A.T. – Squadra speciale anticrimine”. Una squadra di agenti speciali scelti deve scortare un pericoloso narcotrafficante fuori Los Angeles, ma il criminale ha promesso 100 milioni di dollari a chiunque lo faccia evadere durante il trasporto.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Grey’s anatomy”; su La5 alle 21.25 la replica del “Grande Fratello Vip” e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.