Gasperini: “Gomez convocato? Per me non cambia niente”

Alla vigilia della sfida con la Juve il tecnico nerazzurro Gian Piero Gasperini, è tornato a parlare anche del caso Gomez. Sarà convocato per la partita con la Juventus? “Per me non cambia niente, se non ci sono altri problemi…”.

Quindi anche il Papu fa parte della spedizione per Torino, il punto interrogativo è se giocherà o no. Però “rispetto per gli altri giocatori, da Gollini a Zapata: perché non parliamo di loro?

Abbiamo vinto con Ajax e Fiorentina, poi un sorteggio fantastico e l’Atalanta per la prima volta giocherà col Real e domani la Juve. Tanta roba di cui parlare… anche per rispetto degli altri giocatori”.

In dubbio per domani ancora Ilicic che riprende ad allenarsi come Miranchuk, entrambi potrebbero esserci domenica e non mercoledì (domani).

E “la Juve? Come affrontare il Real Madrid, è una testa di serie di Champions. Pirlo mi piace, si vede che ha delle idee”.