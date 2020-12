Dada Arrigoni omaggia Bergamo con due nuove linee di gioielli

In occasione del periodo natalizio, Dada Arrigoni, iconica maison di gioielli di Bergamo conosciuta a livello internazionale, ha realizzato per i suoi concittadini due nuove ed esclusive linee di gioielli: Unconventional Diamonds e Flair, prendendo ispirazione proprio dalla forza dimostrata dalla città in questo difficile momento storico.

La prima linea, pensata per animi moderni e grintosi, è caratterizzata dal diamante, sinonimo di solidità, tenacia e concretezza. Dotato di luminosità immensa e capace di risplendere anche nei luoghi più bui, richiama il popolo bergamasco, conosciuto nel mondo proprio per la Concretezza e la capacità di Rialzarsi.

Il punto focale della seconda linea, invece, sono le perle, Akoya e Tahiti, simbolo di purezza e prestigio senza tempo. Un classico intramontabile rivisitato in modo anticonvenzionale, le cui caratteristiche intrinseche condividono con la città un particolare importante: la rinascita. Dada Arrigoni dal 1985 è portavoce di Stile, Storia e Rafnatezza, peculiarità che si possono evincere da ogni sua Collezione e dall’ultima preziosa selezione di gioielli, ideata in occasione delle festività.