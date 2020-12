Centro Salesiano “Don Bosco” di Treviglio, parola agli studenti: il liceo scientifico

Il Centro Salesiano “don Bosco” di Treviglio ha una lunga e ricca tradizione educativa che mette al centro il singolo studente con la sua personalità unica e irripetibile, dove ognuno è chiamato per nome e può sentirsi a casa, esprimendo liberamente ciò che è e valorizzando le potenzialità che ognuno porta dentro di sé.

Ma lasciamo la parola ai protagonisti: innanzitutto Marco, studente del Liceo Scientifico.

Qui qualche informazione sul curricolo del Liceo Scientifico.

Ed ora è Tommaso, un ex-allievo, a raccontare la sua esperienza.

Cos’ha questa scuola di diverso dalle altre? Tanto!! Le esperienze che ti vengono proposte sono molto varie, i tornei e le giornate sportive molto vivaci, i professori sono…unici!! Un ricordo che mi porterò sempre dentro è questo. A scuola non ero un numero di registro. Ero una persona. Sento spesso ragazzi e ragazze, compagni di studi e colleghi, che quando parlano delle loro superiori dicono che non ne potevano più dei prof, che con loro non avevi nessun tipo di rapporto se non domanda/risposta durante un’interrogazione. Qui no. Mai sei considerato un semplice numero. Puoi confrontarti con loro se hai dei problemi o particolari questioni inerenti la loro materia; puoi chiedere aiuto, quando non sono loro stessi a proportelo. All’intervallo puoi giocare a calcio balilla con i consiglieri, oppure contro i prof nel torneo di calcetto o basket. Ci sono i catechisti. Per me sono stati inimitabili. C’erano sempre!! Se hai problemi di ogni tipo, puoi parlare con loro, ti puoi sfogare, puoi aiutarli e puoi chiedere il loro aiuto. Non sei un numero. La mia non è stata solo una scuola, ma una casa e una grande famiglia!