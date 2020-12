A Bergamo, un albero di Natale con i bauli dei concerti

Il centro di Bergamo si prepara ad ospitare un altro albero di Natale.

Oltre a quello installato in piazza Vittorio Veneto, illuminato il 28 novembre e che sta colorando con la città con le sue luci ispirate all’albero di New York, il 16 dicembre in Piazza Cavour nel centro cittadino ci sarà un nuovo particolarissimo albero in fase di allestimento.

La Giunta comunale, infatti, ha deliberato per l’occupazione temporanea di suolo pubblico dal 16 dicembre al 7 gennaio 2021, di un albero di Natale composto da bauli normalmente utilizzati nel settore dello spettacolo e da luci a led, su iniziativa dell’associazione Bauli in Piazza, con sede a Milano, che ha già allestito un albero di bauli nella piazza milanese Cadorna il 7 dicembre.

Lo scopo del progetto è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla grave crisi che il settore dello spettacolo sta attraversando a causa dell’emergenza sanitaria in corso, non è un caso, infatti, che l’ubicazione scelta è proprio in prossimità del teatro Donizetti.

“Si tratta di un’iniziativa di interesse pubblico in quanto consente di tenere viva l’attenzione dell’opinione pubblica verso i lavoratori dello spettacolo ed eventi, ma anche di quelli di tutti gli altri settori in difficoltà, che la crisi legata alla pandemia in corso ha privato del lavoro, legandosi al clima di solidarietà umana che caratterizza in particolare questo periodo dell’anno”, si legge nella delibera.

Per il Natale 2020, perciò, in città saranno vicini due alberi con significati molto speciali: uno proveniente dalla val Seriana per legare il capoluogo più tormentato alla zona “martire simbolo” dell’epidemia di marzo, l’altro nato per esprimere la vicinanza verso i lavoratori dello spettacolo tra i più colpiti dalla crisi economica causata dal coronavirus.