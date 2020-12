Tutto in un abbraccio, Gandola: “Racconto una storia italiana eccellente, San Patrignano”

“Volevo raccontare una storia italiana assolutamente originale, così mi sono messo d’impegno e ho cominciato a scrivere questo libro”. Così il giornalista Giorgio Gandola, firma de La Verità e Panorama, già direttore dell’Eco di Bergamo, presenta “Tutto in un abbraccio“, fresco di pubblicazione.

Il volume ripercorre gli oltre 40 anni di storia di San Patrignano, la più grande comunità di recupero dalla tossicodipendenza di tutta Europa: abbiamo intervistato Gandola chiedendogli di illustrarci questa pubblicazione.

Giorgio Gandola - foto by FraGhi

Com’è nata l’idea di scrivere questo libro?

Sono trascorsi quarant’anni dalla nascita di San Patrignano e volevo raccontare una storia italiana assolutamente originale, così mi sono messo d’impegno e ho cominciato a scrivere il libro. Conosco questa realtà perché ero stato inviato del Giornale in questo luogo particolare che allora era poco più di un casolare sulla collina dietro Rimini. Avevo realizzato dei servizi sul fondatore Vincenzo Muccioli, che cominciava a farsi conoscere come uomo che recuperava i ragazzi dalla droga. Poi ho seguito tutte le polemiche e le inchieste legate al suo metodo e alla sua comunità e vent’anni dopo sono tornato per narrarne la storia. C’è un filo conduttore piuttosto forte che è rappresentato dal rapporto tra Muccioli e la famiglia Moratti che lo ha sempre sostenuto e ancora oggi là Gian Marco e Letizia Moratti vengono chiamati angeli custodi.

Cosa l’ha colpita in modo particolare?

La capacità della San Patrignano – un’astronave con mille ragazzi dotata di 40 laboratori artigianali, un centro medico all’avanguardia e la responsabilità di essere il centro di recupero dalle tossicodipendenze più grande d’Europa – di avere ancora oggi quei valori antichi che arrivano dalla fine degli anni Settanta che Muccioli aveva dentro di sé. Ho intitolato il libro “Tutto in un abbraccio” proprio per questo: Muccioli non salutava le persone con una stretta di mano ma le abbracciava, soprattutto abbracciava i suoi ragazzi per trasmettere loro energia. In molti casi erano allo sbando, magari in crisi d’astinenza, ed era un modo per comunicare che gli voleva bene e insieme ce l’avrebbero fatta a uscire dal tunnel. Questo filo conduttore tra passato e presente è la cosa più significativa di San Patrignano.

Nel periodo della pandemia da Covid-19 il titolo assume un significato particolare perché oggi gli abbracci sono proibiti

La fisicità è negata, proibita nelle relazioni interpersonali, e intitolare il libro così è un segnale di speranza affinchè tutti quanti possiamo al più presto ritrovare questo gesto.

Tutto in un abbraccio

Ci sono state storie che l’hanno incuriosita più di altre?

Sono tantissime, a cominciare dal rapporto tra Muccioli e i suoi ragazzi e tra la famiglia Moratti e la comunità. Una storia curiosa può essere quella di Gian Marco e Letizia Moratti si recano per la prima volta a San Patrignano in roulotte perché sono incuriositi e vogliono toccare con mano questa realtà. Percorrono la strada sterrata – era la stagione del fango e della passione – per arrivare al casolare dove venivano ospitati i primi dieci ragazzi recuperati da Vincenzo Muccioli. Dopo il week-end sono tornati a Milano in treno lasciando la roulotte da Muccioli ripromettendosi che sarebbero tornati successivamente.

E poi cos’è successo?

Quando hanno fatto ritorno a San Patrignano hanno visto che la roulotte era piena di ragazzi perché Muccioli nel frattempo era andato alla stazione di Rimini per raccogliere altri giovani perduti, abbandonati dalla società: erano considerati dei relitti umani e l’unico ad avere cura di loro era lui. Gian Marco e Letizia Moratti capiscono cosa significhi tutto questo e ogni settimana per anni sarebbero tornati a San Patrignano con una roulotte nuova. Divennero 30, 60, 100… e fu necessario costruire capannoni per contenerle tutte e alla fine tutto questo venne trasformato in una comunità. Fu la prima pietra anche dal punto di vista emotivo per costruire la San Patrignano di oggi.

Com’era Muccioli?

Era un Obelix grande, enorme con baffi a triangolo molto positivo e ottimista. La sua vita è stata contrappuntata da questa iniziativa incredibile fra gioie e anche molti dolori: gestire una comunità in cui ci sono tossicodipendenti da recuperare non è semplice. San Patrignano ha attraversato anche una stagione molto difficile, la stagione delle inchieste: ne ha subite due – Muccioli è stato condannato in primo grado in un processo e poi assolto nel secondo – perchè il suo metodo veniva in qualche modo contestato.

Ci spieghi

Gli stessi ragazzi e le famiglie chiedevano a Muccioli di trattenerli quando erano in astinenza, di non lasciarli andare e non farli tornare a cercare la droga. Qualcuno di questi ragazzi nel momento più difficile fu rinchiuso in una stanza, sempre accompagnato da un educatore ma era chiuso a chiave e questo per la legge italiana era un reato, sequestro di persona, e per questo subì delle inchieste. Negli anni Ottanta ci fu anche la grande battaglia contro l’Aids: San Patrignano dovette combatterla e nel momento più complicato di questo flagello nella comunità venivano celebrati due funerali al giorno. E in quegli anni Muccioli e Moratti fecero di tutto per realizzare un ospedale ed essere sempre all’avanguardia nel salvare i ragazzi.

Per concludere, cosa le ha lasciato la conoscenza di questa comunità?

Mi ha rafforzato nella consapevolezza che noi italiani siamo sempre un po’ piagnoni e cerchiamo di flagellarci sui nostri difetti. Invece abbiamo eccellenze pazzesche: San Patrignano è la più grande comunità di recupero delle tossicodipendenze d’Europa. Ogni anno si svolge un congresso internazionale perchè bisogna trovare soluzioni nuove a droghe nuove, è organizzato dall’Onu e San Patrignano fa parte del panel di questi interlocutori delle Nazioni Unite. Abbiamo questa eccellenza e dobbiamo esserne orgogliosi, dobbiamo rendercene conto: i ragazzi che la vivono non pagano niente e la comunità fa risparmiare allo stato italiano 28 milioni di euro all’anno. Dobbiamo saperlo, è giusto che queste cose non passino inosservate e non rientrino nel fiume di tutto ciò che viene dato per scontato: dobbiamo dire a voce alta che in Italia abbiamo dei gioielli ed è quello che mi ha lasciato questa realtà.