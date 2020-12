Dopo la bella domenica di sole, Ivan Malaspina ci accompagna all scoperta del tempo che farà a Bergamo con il bollettino del Centro Meteo Lombardo

ANALISI GENERALE

L’espansione dell’alta pressione dall’Europa sud/occidentale verso l’Italia ha determinato un miglioramento del tempo anche sulla Lombardia, dove però sta favorendo la formazione di nebbie nelle aree di pianura. Sul bordo superiore di questa struttura anticiclonica continuano a scorrere da ovest verso est delle perturbazioni atlantiche che interessano in particolare l’Europa centro-settentrionale, ma che con la loro parte più meridionale saranno responsabili di un po’ di nuvolosità da martedì e per gran parte della settimana. Non sono attese variazioni termiche significative della massa d’aria presente sull’Italia nel corso dei prossimi giorni, pertanto le temperature saranno prevalentemente influenzate dal livello della copertura nuvolosa in atto e quindi assisteremo in generale ad un aumento dei valori minimi.

Lunedì 14 dicembre 2020

Tempo Previsto: al mattino bel tempo su Alpi, Prealpi, laghi e alta pianura; nebbie diffuse, anche dense, sulla media e bassa Valpadana, con tendenza ad attenuazione a partire dai limiti più settentrionali. Nel pomeriggio poco nuvoloso su Alpi, Prealpi, laghi, medio/alta pianura e Oltrepò; probabile persistenza della nebbie sulla bassa pianura. In serata ritorno delle nebbie su gran parte della media e bassa pianura, poco nuvoloso sugli altri settori. Tendenza nel corso della notte all’arrivo di nubi su Alpi e Prealpi.

Temperature: minime in lieve aumento. In pianura minime per lo più comprese tra 0 e 2 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 8 e 10 °C.

Martedì 15 dicembre 2020

Tempo Previsto: al mattino nebbie sulla medio/bassa pianura, con tendenza a trasformarsi in nuvole basse; nuvoloso o molto nuvoloso su tutti gli altri settori. Nel pomeriggio molto nuvoloso o coperto su tutta la regione, ma generalmente senza fenomeni. Nella sera nubi ovunque con la tendenza alla risalita di qualche pioggia dal Pavese verso la pianura occidentale. Possibile qualche pioviggine, o fiocco di neve oltre i 1500 metri, su Alpi e Prealpi. Nel corso della notte spostamento delle piogge deboli verso la pianura centro-orientale e la zona del Garda.

Temperature: minime in lieve aumento. In pianura minime per lo più comprese tra 2 e 4 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 8 e 10 °C.

Mercoledì 16 dicembre 2020

Tempo Previsto: al mattino molte nubi su tutta la regione, ma generalmente senza fenomeni. Nel pomeriggio persistono molte nubi su tutti i settori, con la possibilità di solo qualche locale schiarita. Nella sera molto nuvoloso su tutta la regione, con la tendenza a miglioramento sui rilievi nel corso della notte.

Temperature: quasi stazionarie. In pianura minime per lo più comprese tra 3 e 5 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 8 e 10 °C.