“Settestorie” racconta Automha

Settestorie, programma di attualità e approfondimento di Rai 1, ha scelto Automha come protagonista per la puntata di oggi, lunedì 14 dicembre.

“Quali sono i lavori che resisteranno dopo la pandemia?”: questo il tema centrale che verrà trattato questa sera, dalle 23.30, da Monica Maggioni, conduttrice del programma che racconta, nella sua nuova edizione, l’Italia che resiste, cambia ed è pronta alle sfide del futuro. Tra di esse troviamo sicuramente quella della meccanica: un settore di eccellenza nell’economia italiana, che negli ultimi anni ha visto uno sviluppo esponenziale, soprattutto in termini di export, e ha resistito alla pandemia con tenacia ma non senza difficoltà.

Non è quindi un caso che Rai 1 abbia scelto proprio Automha, azienda leader nella progettazione, produzione e installazione di soluzioni all’avanguardia di stoccaggio e prelievo automatico, per indicare quali saranno le tendenze future dell’economia e quali i nuovi lavori che aiuteranno l’Italia a uscire dalla crisi.

Gianni Togni, Vice Presidente, e Giuseppe Stefanelli, CEO, raccontano la realtà bergamasca alle telecamere di Settestorie in un’intervista esclusiva riguardante l’attività dell’azienda, i rapporti commerciali e il futuro del territorio di Bergamo, la zona più colpita durante la prima ondata del Covid-19, con una parentesi sulla situazione globale. Questo perché è proprio grazie alla propria espansione globale che Automha ha potuto portare avanti l’attività anche nel contesto di emergenza sanitaria in cui ci troviamo da marzo 2020. La presenza di uno stabilimento produttivo nella regione di Jiangsu, in Cina, dove il virus era arrivato già alla fine del 2019, ha premesso all’azienda di non farsi trovare impreparata all’arrivo dello stesso nel nostro Paese, disponendo misure preventive che hanno arginato il problema. Tra di esse troviamo lo smart working per tutti i dipendenti che ne sentivano la necessità e la fornitura di DPI a tutti i collaboratori che hanno continuato a svolgere la propria attività nella sede centrale.

Con il proprio reportage, Settestorie offre una visione completa della realtà Automha: come azienda in crescita, su cui puntare e investire, che, nonostante tutte le complessità del 2020, continua ad andare avanti, anche e soprattutto per continuare ad assicurare serenità a Clienti, collaboratori e fornitori.