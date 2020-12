Qualità della vita a Bergamo, Gori: “Anno orribile, ma siamo più coesi e solidali”

“La classifica della qualità della vita delle province italiane segna inequivocabilmente la discesa di tutte le città lombarde e mette a nudo ancora una volta una fragilità che abbiamo avuto modo di rimarcare molte volte nei mesi scorsi, ovvero la necessità di rinforzare la medicina territoriale a livello regionale. Credo che si tratti di una questione non più rinviabile e mi auguro che i fondi che l’Europa sta destinando al nostro Paese possano segnare la rinascita del sistema della salute della nostra Regione”.

Il sindaco di Bergamo Giorgio Gori commenta così il risultato dell’indagine annuale del Sole 24 Ore che analizza il benessere nelle provincie italiane.

“Per il resto, è davvero difficile commentare la classifica di questo anno davvero orribile per la nostra città e per la nostra provincia. Mancano – e ci tengo a dirlo – parametri non calcolabili che sono però fondamentali per la qualità della vita di una città o di un paese, parametri come la coesione e il senso di solidarietà di una comunità: in questo, penso, – e credo possa confermarlo qualunque mio collega sindaco della nostra provincia – il nostro territorio ha dato una straordinaria risposta che credo vada evidenziata. Da questo patrimonio ripartiamo, con la determinazione di scalare le classifiche nei prossimi anni”.