Nasce +Varesenews, patto coi lettori e una nuova sfida per i quotidiani locali online

Si chiama +Varesenews ed è il progetto di membership che il quotidiano locale con base a Varese ha lanciato lunedì 14 dicembre.

Una scelta coraggiosa, sulla quale la squadra guidata dal direttore Marco Giovannelli ha ragionato a lungo e che si è concretizzata sul finire di questo anno senza dubbio complicato, ma che per il mondo del giornalismo è stato senza dubbio di grande stimolo e occasione di riflessione.

Forte dei suoi 23 anni di attività, Varesenews può essere considerato un vero e proprio pioniere dell’informazione digitale locale (e non solo): è stato fonte di ispirazione e prezioso supporto pratico anche per la nascita di Bergamonews, nel 2008.

E oggi, con +Varesenews, la scommessa si rinnova.

“La premessa, doverosa, è che Varesenews resta gratuito e libero per tutti – spiega il direttore Giovannelli -. La scelta deriva dalla consapevolezza che la nostra attività ha un valore: lo abbiamo dimostrato in tutti questi anni e intendiamo lanciare una nuova progettualità che metta al centro il soggetto più importante, chi ogni giorno usufruisce dell’informazione. Si tratta di un patto con il lettore, con i cittadini: vero che chiediamo un esborso economico, ma anche un percorso comune fatto di partecipazione e condivisione. Ciò che per noi è più importante è l’elemento valoriale del nostro lavoro, anche se è vero che l’abbonamento porterà ai sottoscrittori qualcosa di preciso in più, a partire da canali di comunicazione diretti con la redazione, un gruppo Facebook chiuso dentro il quale progetteremo insieme il giornale, eventi specifici, newsletter, podcast. Poi faremo nascere altri progetti, dedicati a chi si abbona: ci prenderemo un impegno anche sociale, di assunzione a tempo indeterminato di collaboratori al raggiungimento di determinati obiettivi”.

Dal punto di vista dei numeri, Varesenews si può considerare un quotidiano solido: un modello di business ibrido capace di sostenersi e reinventarsi, guardando alle evoluzioni del mercato.

“Gli obiettivi che ci siamo posti con questa iniziativa sono sostanzialmente tre. Il primo è quello di rendere ancora più forte e coesa la nostra ampia comunità. Il secondo è di tipo editoriale, vale a dire arrivare a un giornalismo di qualità e partecipativo: crisi e pandemia hanno fatto fare un notevole salto in avanti al digitale ma tutte queste novità possono anche creare apprensione nelle persone. Vogliamo quindi essere al loro fianco, perchè competenza e comprensione possano far cogliere invece le opportunità. Un passaggio fondamentale: chi non le comprende vede solo la crisi, che è gigantesca come un’autostrada, mentre le opportunità sono piccoli sentieri di montagna che ti danno sì più soddisfazioni, ma bisogna essere in grado di affrontare con gli strumenti giusti. Il terzo, inutile nasconderlo, è di tipo economico: siamo convinti che il digitale stia dimostrando valori e opportunità, ma il business oggi è questione di pochi che sfruttano tecnologia e algoritmi per fagocitare tutto. Noi siamo convinti che la pubblicità non sia un nemico nè un mostro, ma è limitante: quando è locale e valorizza le realtà territoriali è invece un plus. Con un’informazione di qualità le comunità vivono meglio e si trovano nelle condizioni di saper cogliere e sfruttare le opportunità”.

