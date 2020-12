L’extra cashback di Natale: cos’è e come funziona

Cos’è il cashback?

È una delle iniziative previste dalla Legge di Bilancio 2020 nel “Piano Italia Cashless” con l’obiettivo di incentivare l’utilizzo di sistemi di pagamento elettronici.

In base agli acquisti effettuati entro un certo periodo e a titolo privato, con strumenti di pagamento elettronici, Il Cashback offre la possibilità di ottenere un rimborso in denaro.

Acquisti agevolabili

Il Cashback si applica solo agli acquisti realizzati tramite dispositivi fisici presso gli Esercenti che partecipano al Programma sul territorio nazionale.

Sono esclusi dal programma quindi, i pagamenti effettuati online (es. e-commerce, etc.), i pagamenti effettuati per acquisti nell’ambito di qualsiasi attività d’impresa, arte o professione, i pagamenti effettuati presso gli Esercenti che non partecipano al Programma, le operazioni di prelievo e di addebito automatico per pagamenti ricorrenti

Durata del programma

Il Cashback si articola in quattro periodi. Il primo periodo sperimentale, detto “Extra Cashback di Natale”, è iniziato l’8 dicembre 2020 e termina il 31 dicembre 2020. Successivamente, a partire dal 1° gennaio 2021, sono previsti tre ulteriori periodi semestrali e quindi fino al 30 giugno 2022.

Come si aderisce

Si può aderire all’iniziativa accedendo tramite l’app IO oppure registrandosi sugli altri sistemi messi a disposizione dagli istituti che hanno emesso gli Strumenti di Pagamento elettronici.

Una volta effettuato l’accesso si dovranno accettare i termini e le condizioni di partecipazione, dichiarando di:

essere maggiorenne;

essere residente in Italia;

utilizzare i sistemi di pagamento elettronici esclusivamente per acquisti effettuati a titolo privato (cioè fuori dall’ambito di qualsiasi attività d’impresa, arte o professione).

essere consapevole di dover possedere tutti i requisiti autodichiarati sino al momento della maturazione del diritto al rimborso, pena la decadenza e l’obbligo di cancellazione dal programma.

Successivamente andrà indicato il codice fiscale, l’elenco dei mezzi di pagamento da iscrivere al programma e il codice IBAN per ricevere il rimborso.

Tra i sistemi di pagamento è possibile iscrivere carte di credito carte di debito, carte prepagate e app di pagamento, come ad esempio Satispay o BANCOMAT Pay.

Entità del rimborso

Per poter ottenere il rimborso è necessario effettuare un numero minimo di transazioni. Nel periodo sperimentale (fino al 31 dicembre), il numero minimo è di 10 transazioni. Per ciascuno dei tre semestri successivi, il numero minimo è di 50 transazioni.

Il rimborso è pari al 10% dell’importo di ogni transazione. Non è previsto un importo minimo, ma le transazioni di importo superiore a 150 euro concorrono fino all’importo massimo di 150 euro. Per ogni transazione, pertanto, il rimborso ottenibile è pari al massimo a € 15. In ogni caso il rimborso sarà calcolato su un importo massimo di € 1.500,00 nel singolo periodo.

Super cashback

Per i periodi successivi al periodo sperimentale e quindi a partire dal 1° gennaio 2021 è previsto un rimborso speciale pari ad € 1.500,00, chiamato Super Cashback, che verrà erogato ai primi 100.000 aderenti che, nel singolo periodo, totalizzeranno il maggior numero di transazioni.