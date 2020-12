Google in tilt in tutto il mondo, ma soprattutto in Europa

Il motore di ricerca Google è down in tutto il mondo, ma in particolare i malfunzionamenti ai servizi di Big G stanno subendo malfunzionamenti in Europa.

Tante le segnalazioni degli utenti, raccolte sul sito DownDetector dei problemi alle diverse piattaforme, tra cui YouTube.

La posta Gmail, piattafome per al didattica a distanza… tantissimi prodotti in tilt.