Coppa del Mondo: Mikaela Shiffrin vince il gigante di Courchevel, nona Sofia Goggia

Dopo le intense nevicate dei giorni scorsi, il maltempo sembra aver allentato la morsa su Courchevel.

Il rinvio di ventiquattr’ore del terzo gigante stagionale ha portato con sé un miglioramento meteorologico che ha permesso alle atlete di sfidarsi con ottime condizioni di visibilità.

Chi ha saputo sfruttare al meglio il fondo induritosi nella notte è stata Mikaela Shiffrin che, a distanza di quasi un anno, è tornata ad imporsi nella specialità.

In grado di coniugare potenza e attenzione, la 25enne statunitense ha dettato nuovamente legge nelle discipline tecniche precedendo di 82 centesimi la valdostana Federica Brignone, giunta al traguardo nonostante un grave errore nella seconda manche.

Scivolata poco dopo il secondo intermedio, la 30enne di La Salle è riuscita a riprendere prodigiosamente il tracciato recuperando lo svantaggio accumulato rispetto a Tessa Worley.

Discorso diverso invece per Marta Bassino che, tradita dalle scalfitture venutasi a creare con il passaggio delle atlete, ha dovuto alzare bandiera bianca come era accaduto in precedenza per la neozelandese Alice Robinson e per la leader di Coppa Petra Vhlova.

E’ tornata a sorridere invece Sofia Goggia che, dopo la prestazione sfortunata di sabato, ha concluso la prova francese in nona posizione.

Spinta dalla voglia di migliorarsi, la finanziera orobica ha pagato caro alcune imperfezioni commesse sul muro centrale, terminando la prima discesa con oltre due secondi di ritardo dalla Shiffrin.

Scattata con il tredicesimo tempo parziale, la 28enne di Astino ha attaccato per buona parte della manche decisiva, difendendosi lungo i tratti più ripidi e facendo la differenza nella sezione finale.

Conclusa la tre giorni in Savoia, la formazione azzurra si trasferirà a Val d’Isère dove, a partire da venerdì 18 dicembre, sono in programma le prime prove di velocità della stagione.