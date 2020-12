Campionato Italiano di maratona, sesto posto per Xavier Chevrier

Chi affronta per la prima volta una maratona difficilmente può immaginarsi di quanta determinazione avrà bisogno per poter tagliare il traguardo.

La fatica crescente e la distanza di ben 42,195 chilometri potrebbero far desistere chiunque, tranne Xavier Chevrier che, dopo i successi nella corsa in montagna, ha deciso di cimentarsi in una nuova specialità.

Azzurro nella mezza maratona agli Europei 2016, il portacolori dell’Atletica Valli Bergamasche Leffe si è messo in luce nel corso del Campionato Italiano svoltosi a Reggio Emilia.

Al debutto nella specialità, il 30enne di Nus ha concluso la prova tricolore in nona posizione, rimanendo durante i primi giri agganciato al gruppetto dei migliori.

Transitato a metà gara in compagnia di Francesco Puppi (Atletica Valle Brembana), l’atleta valdostano ha pagato lo sforzo dovendo abbandonare ogni velleità di podio.

In grado di fermare il cronometro in 2h19’35”, Chevrier ha colto la sesta piazza tricolore confermandosi competitivo anche su strada.

Foto FIDAL