Campionati Italiani, sesto titolo consecutivo per Nicole Della Monica e Matteo Guarise

Sesto titolo con brivido per Nicole Della Monica e Matteo Guarise.

La 31enne di Albano Sant’Alessandro e il 32enne riminese si sono messi in luce nel corso dei Campionati Italiani di pattinaggio artistico, imponendosi fra le coppie con qualche fatica in più del previsto.

In grado di emozionare i giudici sulle note di “Let it be”, i portacolori delle Fiamme Oro Moena hanno pagato due cadute nel triplo salchow in parallelo e nel triplo rittberger lanciato , terminando lo short program con soli sette punti di vantaggio su Sara Conti e Niccolò Macii (IceLab).

Nonostante qualche sbavatura, il duo azzurro ha saputo migliorarsi nettamente nel libero sfoggiando alcune componenti di elevata qualità che hanno permesso loro di chiudere la pratica con 125.67 punti, totalizzandone 187.95.

Piazza d’onore per Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini (IceLab) che, complice un errore commesso dai compagni di squadra nel triplo salchow lanciato, hanno avuto modo di rimontare sino alla seconda piazza finale e concludere le proprie fatiche con 161.63 punti.

Passi avanti sono giunti invece dal fronte danza dove Carolina Moscheni-Francesco Fioretti hanno chiuso alle spalle dei campioni uscenti Charlene Guignard-Marco Fabbri (IceLab).

Alla ricerca dell’intesa perfetta, gli allievi di Barbara Fusar Poli hanno mostrato un miglioramento rispetto alla prima uscita sfiorando quota 100 nel libero, completando la competizione con 164.26 punti.

In conclusione terzo posto per Lucrezia Beccari (IceLab) che, a causa di alcune imprecisioni, ha dovuto cedere il secondo gradino del podio a Ginevra Lavinia Negrello dopo un buona prima frazione.

