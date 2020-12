Atalanta-Real, Zidane: “Conosciamo il loro valore e li rispettiamo”

Il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane ha commentato il sorteggio degli ottavi di Champions League che ha accoppiato le Merengues all’Atalanta di Gasperini: “Conosciamo il valore dell’Atalanta e abbiamo grande rispetto per loro, ma giocheremo a fine febbraio e al momento siamo concentrati sulla partita di domani”.

Per Zizou c’è prima la Liga, dove il Real dovrà affrontare l’Athletic Bilbao. “Sono orgoglioso perchè alla fine le cose funzionano se si lavora tutti insieme e lo stiamo facendo molto bene, con l’Atletico abbiamo conquistato solo tre punti, nulla di piu’, dobbiamo andare avanti su questa strada per dimostrare che la squadra sta bene – ha detto dopo la bella vittoria nel derby contro l’Atletico Madrid di Simeone -.

Rispetto a qualche giorno fa è cambiato poco, lavoriamo giorno dopo giorno per dare il meglio. Sappiamo che dobbiamo lavorare per essere sempre i migliori”.

“Champions o Liga? Io non devo dimostrare niente, vivo al massimo ogni momento qui al Real, dove ho giocatori fantastici. Non chiedo nulla, se non continuare a lavorare” ha concluso.