Una primula e 1.500 gazebo per vaccinare gli italiani

Gazebo e primule per la campagna vaccinale italiana. Saranno infatti 1.500 gazebo a forma di primula i luoghi dove verranno somministrate le dosi nella seconda fase della campagna per i vaccini anti Covid. I gazebo, hanno spiegato il commissario per l’emergenza Domenico Arcuri e l’architetto Stefano Boeri che ha ideato il simbolo, saranno collocati nelle piazze delle città, davanti agli ospedali e anche nei campi sportivi.

La campagna informativa per invitare gli italiani a vaccinarsi – oltre agli spot su radio, tv, siti web e social – prevede anche la realizzazione di totem informativi davanti agli ospedali, nei parchi, negli uffici pubblici e nelle scuole.

Si partirà da metà gennaio, con la prima fase, quella che prevede la somministrazione dell’antidoto ai sanitari e alle fasce più a rischio. Già è in atto la campagna per reclutare personale: “Due giorni fa abbiamo lanciato la call, per chiedere come se fossimo in guerra una sorta di chiamata le armi, a 3.000 medici e 12.000 infermieri per darci una mano in questa campagna andando a “popolare questi fiori, queste primule che saranno nelle piazze italiane dove tutti coloro che lo vorranno potranno andarsi a vaccinare”.

All’inizio, è stato detto già varie volte, le dosi non saranno sufficienti per tutta la popolazione, ciò avverrà in un secondo momento. A partire da metà gennaio saranno vaccinati 1 milione e 800mila italiani.