Sabato sera

Saracinesca abbassata, clienti all’interno: chiuso e sanzionato bar di Bagnatica

L'esercizio commerciale sanzionato per un totale di 400 euro e rimarrà chiuso per cinque giorni: 4 clienti multati per il mancato rispetto del distanziamento interpersonale.

Fingeva di aver chiuso il bar, abbassando le saracinesca, ma al suo interno i clienti continuavano a consumare in violazione delle norme anti-Covid. A smascherare l’iniziativa di un bar di Bagnatica sono stati nella serata di sabato 12 dicembre i carabinieri della stazione di Calcinate. I militari dell’Arma, nel corso dei controlli finalizzati alla verifica del rispetto della normativa anti Covid, sono intervenuti nell’esercizio commerciale che, pur avendo le serrande metalliche a protezione delle vetrate esterne abbassate, aveva fatto entrare diversi avventori, trovati seduti ai tavolini a fruire delle consumazioni. Attorno alle 20 i carabinieri hanno scoperto che il bar aveva fatto entrare diversi avventori, alcuni dei quali trovati seduti ai tavolini a fruire delle proprie consumazioni, in violazione al divieto di assembramento e al rispetto del distanziamento interpersonale. Pertanto, l’esercizio commerciale è stato sanzionato per una somma complessiva di 400 euro e con la chiusura dell’attività per cinque giorni, mentre quattro avventori, identificati nel locale, sono stati sanzionati per mancato rispetto del distanziamento interpersonale. © Riproduzione riservata