Santa Lucia, notte speciale e doni anche per gli ospiti del canile di Grignano

Un tripudio di colori, magia, gioia, dolci e desideri. Le case di Bergamo e provincia, nella mattina di domenica 13 dicembre, si sono svegliate con l’incantesimo della Santa più amata da bambini e non.

Santa Lucia è arrivata e ha esaudito i desideri, portando regali, dolci e tanta felicità. Non solo, però, nei cuori di grandi e piccoli, ma anche di anime speciali che hanno passato la notte dietro le porte delle loro gabbie.

Santa Lucia, infatti, ha fatto visita anche al canile di Grignano, frazione di Brembate, gestito dalla Onlus Anima Libera.

L’associazione animalista, nata nel marzo 2011, è rivolta ai cani e animali in difficoltà in genere e si lavora per trovare una casa ai loro ospiti a quattro zampe, recuperare fondi necessari per curarli e, specialmente, salvare cani in lista di soppressione dalle perreras spagnole con adozioni e aiuti.

Vestita di bianco, seguita dalla luce della luna e dal suo asinello, e portando con sé un cesto pieno di croccantini, dolcetti e delizie, Santa Lucia è passato gabbia per gabbia dai cani e dalle cagnoline del canile che, scodinzolando e accogliendola con piccoli abbai, hanno mangiato felicissimi i suoi regali.

“Grazie Santa Lucia per aver portato luce e speranza anche a tante codine scodinzolanti abbandonate, tradite, spesso invisibili”, ha scritto l’associazione al video pubblicato che mostra la magia della Santa che, con il suo amore, riesce a raggiungere tutti e a portare gioia a chi la felicità deve sempre elemosinarla.

GUARDA QUI IL VIDEO