Metti una bella giornata domenicale, in piena corsa ai regali natalizi e primo giorno di zona gialla dopo settimane di stringenti limitazioni che hanno tenuto in casa milioni di lombardi.

Tre fattori che, sommati, hanno portato al caos nel centro cittadino e in città alta, con lunghissime code fuori dai negozi, inevitabili assembramenti e una fiumana umana specialmente tra le vie centrali, dal Sentierone e via Sant’Alessandro.

Cronaca di domenica 13 dicembre a Bergamo.

Specialmente nelle ore pomeridiane il centro cittadino si è riempito come non si vedeva da tempo: tra le tantissime persone, giovani e non, qualcuna purtroppo anche con la mascherina abbassata, come se tutto d’un tratto l’emergenza fosse finita.

E c’è stato anche chi trovandosi di fronte a questa situazione e parcheggi esauriti ha preferito fare ritorno a casa, rinunciando alla semplice passeggiata o al classico tour dei negozi tipico del periodo, accentuato ancor di più dalle chiusure imposte per decreto ai centri commerciali nei festivi e prefestivi.

Pienone anche ai tavolini dei bar, resi accessibili dal declassamento da zona arancione a zona gialla. Con accessi limitati e distanze interpersonali da far rispettare, l’attesa all’esterno degli esercizi commerciali è stata per forza di cose più lunga del solito.

Una domenica di dicembre quasi normale, quindi, in un periodo che però normale non è stato e non è per niente: la voglia di uscire e lasciarsi tutto alle spalle alla fine ha prevalso (come era facilmente prevedibile), ma purtroppo in certi momenti della giornata la situazione è apparsa parecchio sopra al limite.