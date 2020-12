“Negozi nei centri commerciali chiusi nel weekend: decisione da rivedere”

L’appello arriva da Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza: fatta salva la piena sicurezza, si riveda la decisione di tenere chiusi i negozi all’interno dei centri commerciali nei weekend.

A farsi promotore della battaglia è il segretario generale Marco Barbieri che, alla luce del passaggio della Lombardia da zona arancione a zona gialla, chiede che anche nelle grandi superfici di vendita possano rialzare la saracinesca tutti i negozianti, anche nel fine settimana.

“Una decisione che, con la garanzia della piena sicurezza, ribadiamo debba essere rivista – spiega – Noi siamo per il pluralismo distributivo: piccola, media e grande distribuzione possono convivere e, in quest’ottica, le attività dei centri commerciali, nel periodo più importante dell’anno, non devono essere ulteriormente penalizzate”.

Sui timori per gli assembramenti, che hanno di fatto spinto il governo ad adottare questa misura cautelativa, Barbieri commenta: “Ci sono, ma allo stesso modo degli altri, i negozi nei centri commerciali si sono attrezzati per rispettare tutte le norme anti-contagio. Regole certificate che vanno fatte rispettare con i dovuti controlli, perchè la tutela della salute è il primo punto”.

Anche nell’ultimo decreto, quello del 3 dicembre attivo dal giorno successivo e valido fino al 15 gennaio, è stata confermata la decisione di tenere chiusi i negozi nei centri commerciali nei festivi e prefestivi, ad eccezione di alimentari, farmacie, parafarmacie, tabacchi, edicole e sanitari.