“I have a dream”: gli originali auguri di Natale di commercianti e sindaco di Alzano

Anche in primavera, in piena crisi epidemiologica che li ha visti loro malgrado epicentro bergamasco e non solo, i cittadini di Alzano Lombardo non si sono mai pianti addosso.

E oggi, a 9 mesi di distanza, hanno maturato una consapevolezza unica nell’elaborare ciò che è accaduto.

La speranza di un domani migliore, che li ha sempre accompagnati, a ridosso delle feste natalizie diventa ancora più forte: è il filo conduttore che ha portato alla realizzazione del video “I have a dream”, voluto dagli amministratori della pagina Facebook “Sei di Alzano Lombardo se…”, diventata ormai un riferimento.

Una clip di circa 13 minuti che si sviluppa sulle note di “I have a dream” degli Abba e si apre con una citazione di Giovanni Paolo II: “Prendete in mano la vostra vita e fatene un capolavoro”.

I commercianti hanno raccontato le proprie storie, i sogni che avevano da piccoli e quello che hanno realizzato.

Agli originali auguri di buon Natale 2020, hanno partecipato anche il sindaco Camillo Bertocchi, l’assessore allo Sport Elena Bonomi, il parroco don Filippo Tomaselli e Mattia Amedeo Baldis della Proloco: ma soprattutto oltre 40 commercianti del paese che si sono prestati, sempre nel rigoroso rispetto delle norme sanitarie.

“Forza Alzano” gridano i protagonisti sul finire del video: uno slogan che condividiamo volentieri.