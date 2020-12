Davvero tornerà a splendere il sole su Bergamo e la provincia orobica? Ecco cosa dice il bollettino del Centro Meteo Lombardo curato da Maurizio Bianchini.

ANALISI GENERALE

Nella giornata di domenica la Lombardia sarà interessata dalla rimonta di un’area di alta pressione la quale garantirà tempo sostanzialmente stabile per l’intero periodo. Maggior nuvolosità sarà presente sul nostro territorio regionale dalla giornata di lunedì.

Domenica 13 dicembre 2020

Tempo Previsto: Cieli generalmente sereni sull’intera regione con solo locali foschie o banchi di nebbia sulle pianure, la notte e il mattino.

Temperature: Minime in pianura comprese tra -2/2°C. Massime in pianura comprese tra 7/9°C.

Lunedì 14 dicembre 2020

Tempo Previsto: Cieli poco nuvolosi a tratti nuvolosi per velature in transito sulla regione. In pianura al mattino e durante il giorno sono possibili dense foschie e qualche nebbia.

Temperature: Minime in pianura comprese tra -1/3°C. Massime in pianura comprese tra 6/9°C.

Martedì 15 dicembre 2020

Tempo Previsto: Cieli generalmente nuvolosi un po’ ovunque per l’intero periodo. Possibile qualche breve, locale e debole pioviggine durante la giornata.

Temperature: Minime in pianura comprese tra 0/4°C. Massime in pianura comprese tra 7/9°C.