Emergenza Covid e studio delle lingue: l’ambasciatore tedesco incontra il Falcone

La mattina del 9 dicembre 2020 il Dirigente Scolastico del Liceo Linguistico “G. Falcone” di Bergamo, la dottoressa Gloria Farisè, ha avuto l’onore di incontrare in videoconferenza l’Ambasciatore tedesco in Italia, il dottor Viktor Elbling.

Si è trattato di un momento di confronto molto significativo sulla scuola ai tempi della pandemia, sull’importanza delle lingue all’interno dell’Unione Europea e sull’apprendimento del tedesco in Italia.

L’Ambasciatore, particolarmente sensibile alle tematiche relative all’istruzione e all’innovazione didattica, non è nuovo ad esperienze di confronto di questo genere, avendo visitato diversi istituti scolastici del nostro Paese che prevedono lo studio del tedesco.

A pochi mesi dalla sua visita ufficiale alla città di Bergamo, il diplomatico ha voluto rinnovare la sua vicinanza ad una terra tanto colpita dalla prima ondata della pandemia e si è congratulato per come la scuola bergamasca ed in particolare il “Liceo Falcone” hanno saputo affrontare l’emergenza.

A tal proposito la dottoressa Farisé ha sottolineato quanto sia importante fare gioco di squadra nel rispetto dei ruoli e delle funzioni, a maggior ragione in situazioni emergenziali: al Liceo Falcone da subito i docenti hanno attivato la Didattica a Distanza, supportati dal Team Digitale che ha proposto corsi di formazione, e studenti e genitori hanno collaborato per la realizzazione di diverse iniziative, tra cui la cogestione dell’Istituto a distanza.

Questo coinvolgimento di tutta la comunità scolastica continua durante il corrente anno scolastico grazie alla proposta di diversi progetti ed attività a distanza, quali, ad esempio: il gruppo strumentale, il coro e il corso di sostegno psicologico “Lo spaesamento. Parole, immagini e narrazioni”, aperti a tutte le componenti (studenti, docenti, personale ATA e genitori).

Il Dirigente Scolastico si augura un rientro in aula il primo possibile, ritenendo che la “relazione” sia il fulcro dell’esperienza educativa. Dai periodi di crisi, però, si può imparare e si può uscire più forti e capaci di affrontare meglio le nuove sfide, ha sottolineato l’Ambasciatore. E una sfida fondamentale è, a suo parere, anche quella di creare un’Europa che offra reali opportunità ai giovani. A tal fine diventa imprescindibile conoscere le lingue, che permettono di aprire orizzonti e sono la chiave per capire le culture che compongono il panorama europeo.

L’Ambasciatore auspica la conoscenza da parte dei cittadini europei di almeno due lingue comunitarie, oltre alla propria, e si è detto lieto che l’insegnamento del tedesco si stia diffondendo sempre di più nelle scuole italiane.

Si è poi complimentato con il “Liceo Falcone” per la sua ampia offerta linguistica, che include anche le lingue orientali, e per la presenza di ben 8 sezioni in cui si studia il tedesco. Ha mostrato, inoltre, grande apprezzamento per i 4 corsi DSD attivati all’interno del Liceo e per le relative attività di potenziamento dell’apprendimento della lingua tedesca che continuano in questo periodo ad essere svolte a distanza.

Il Dirigente Farisè ha riconosciuto che i corsi in cui è attivo il potenziamento DSD sono motivo di orgoglio per il Liceo, in quanto i dati relativi alle scelte post-diploma dimostrano che gli studenti che conseguono il Diploma di Lingua DSD II trovano più facilmente un impiego una volta finita la scuola superiore o si iscrivono a università tedesche e austriache.

L’Ambasciatore ha, infine, definito come “un’idea virtuosa per il territorio”, da prendere a modello, la proposta dei corsi pomeridiani di lingue, tra cui il corso di lingua tedesca che il “Liceo Falcone” offre agli studenti dei licei con cui è in rete, affermando che è importante che le scuole si aprano ad altre scuole.

Ricco di tanti spunti di riflessione sul mondo della scuola e sull’attuale situazione in Europa, l’incontro tra il Dirigente del “Liceo Falcone” e l’Ambasciatore tedesco si è concluso con l’augurio formulato da quest’ultimo di poter fare presto visita all’Istituto e di incontrare di persona gli studenti.