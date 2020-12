Decreto ristori, 90 milioni per il trasporto locale: “Era ora, ma ci sono ancora lacune”

Sì all’emendamento al decreto ristori proposto dal centrodestra per destinare 90 milioni di euro al trasporto pubblico locale: una notizia che ha lasciato parzialmente soddisfatta la senatrice bergamasca di Forza Italia Alessandra Gallone che continua a giudicare lacunoso il provvedimento.

“L’approvazione dell’emendamento del centrodestra che destina 90 milioni di euro al trasporto locale per avviare delle convenzioni tra pubblico e privato è uno dei tre lampi del nostro buonsenso che il governo ha accolto, sia pure tardivamente, nei Decreti ristori. Assieme al riconoscimento del ruolo delle Regioni nell’indirizzo dei fondi e alla riduzione degli oneri delle bollette elettriche a uso non domestico – spiega la vicepresidente dei senatori di Forza Italia -. In particolare, pur considerando il provvedimento dell’esecutivo ancora troppo lacunoso, noto con piacere che finalmente il governo ha messo in soffitta almeno parzialmente il suo furore ideologico per dare sostegno a una categoria, quella del trasporto privato, che la pandemia ha fortemente penalizzato”.

Tornando sull’approvazione dell’emendamento, Gallone evidenzia come le risorse siano fondamentali per “avviare accordi vitali, anche in vista dell’auspicabile riapertura delle scuole il 7 gennaio, per decongestionare il trasporto pubblico. Se Conte e i suoi ministri avessero seguito fin dall’inizio i suggerimenti di Forza Italia, coinvolgendo da subito i privati per fronteggiare una situazione a rischio che palesemente trovava nel trasporto pubblico un terreno fertilissimo per la diffusione del virus, oggi probabilmente ci troveremmo a gestire un momento meno drammatico. Invece, come sempre, questo governo sale affannosamente sul predellino dell’emergenza. E lo fa, con colpevole ritardo, seguendo finalmente i nostri consigli”.