Covid, la Baviera si paragona a Bergamo: “Più tardi agiamo, più gravi sono i danni”

Quello che è successo a Bergamo tra marzo e aprile continua a essere un termine di paragone negativo in tutta Europa, una situazione limite dalla quale stare abbondantemente alla larga.

“Liegi sembra in procinto di diventare la nuova Bergamo”, ammoniva a fine ottobre il quotidiano fiammingo De Standaard, parlando dell’escalation di casi che stava interessando la città e riempiendo le corsie degli ospedali.

Ora a fare il parallelismo con la nostra provincia è Markus Soeder, presidente della Baviera, che durante una conferenza stampa a Berlino riguardo l’evoluzione della pandemia in terra tedesca, insieme alla cancelliera Angela Merkel e il governatore berlinese Michael Mueller, ha citato Bergamo come esempio di cosa non deve diventare la Germania nelle prossime settimane.

“Bergamo è più vicina di quanto si creda, per impedirlo dobbiamo agire in modo conseguente. Non dobbiamo commettere errori per comodità o per sole ragioni economiche – ha sottolineato – Più tardi si agisce, tanto più a lungo dura e tanto più gravi sono i danni”.

Non è un caso che si tema il paragone con Bergamo: il 18 marzo i tedeschi furono colpiti in modo particolare dalla parata di camion militari con a bordo le bare dei nostri defunti e le immagini, che fecero il giro del mondo, ebbero ancora più eco in Germania.

La Germania, investita da una nuova pesante ondata, ha deciso di chiudere tutti i negozi e i servizi non essenziali tra il 16 dicembre e il 10 gennaio: inasprite così le misure decise lo scorso 2 novembre, che Merkel ha sempre sostenuto insufficienti per tenere sotto controllo la pandemia.