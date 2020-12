Brave ragazze, Batman begins e Un amore sotto l’albero? La tv del 13 dicembre

Per la prima serata in tv, domenica 13 dicembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “Brave ragazze”. A Gaeta, primi anni Ottanta. Quattro donne in crisi provano a cambiare il corso delle loro vite armate di bigodini e pistole. Anna (Ambra Angiolini) è una ragazza madre, due figli da mantenere e nessun lavoro stabile. Maria (Serena Rossi) è una timida devota alla Vergine, vittima di un marito violento. Chicca (Ilenia Pastorelli) e Caterina (Silvia D’Amico), sorelle di indole opposta, sognano un futuro migliore, lontano. Col coraggio di chi ha poco da perdere, decidono di travestirsi da uomini e svaligiare insieme la banca del paese. Ma è solo l’inizio di una serie di azioni spericolate, su cui è chiamato ad indagare il commissario Morandi (Luca Argentero), un vortice destinato a stravolgere per sempre il destino di quattro “brave ragazze”.

Su Canale5 alle 21.10 ci sarà “Live – Non è la D’Urso”, condotto da Barbara D’Urso. Nel penultimo appuntamento del talk domenicale di Canale 5 prima delle festività natalizie, come rivelato da alcune anticipazioni fornite durante Pomeriggio Cinque, si parlerà del giallo della morte di Diego Armando Maradona, con l’intervista all’infermiera che ha assistito El Pibe fino all’ultimo e quella al figlio non riconosciuto del calciatore argentino.

Ma ci sarà spazio anche per parlare del Caso Genovese, con una testimonianza esclusiva sulle feste dell’imprenditore milanese. Immancabile il capitolo dedicato al Grande Fratello Vip, con Francesco Oppini che sarà tra gli ospiti di Barbara d’Urso assieme ai genitori Franco e alla madre Alba Parietti. Non è tutto: Paolo Brosio e la fidanzata Maria Laura De Vitis sveleranno il contenuto del famoso audio che ha gettato ombre sulla loro relazione.

Su RaiDue alle 21 l’appuntamento è con il telefilm “N.C.I.S. Los Angeles”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Fuoco e fiamme”: un incendio doloso divampa in una casa considerata sicura, nella quale l’F.B.I. sta tenendo sotto protezione l’attivista politica venezuelana Patricia Ruiz…

Su RaiTre alle 20 ci sarà una nuova puntata di “Che tempo che fa”, condotto da Fabio Fazio

Su La 7 alle 20.35 andrà in onda “Non è L’Arena”, condotto da Massimo Giletti.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 c’è “Una famiglia perfetta”; su Italia1 alle 21.10 “Batman begins”; su Rai4 alle 21.15 “Oltre la notte”; su La5 alle 21.10 “Un amore sotto l’albero” e su Iris alle 21.10 “I dieci comandamenti”.

Su Rai5 alle 21.10 verrà proposto il documentario “Cuccioli selvaggi”. Un racconto dei primi mesi di vita dei cuccioli selvaggi che vivono in tre degli habitat più belli, ma anche più impegnativi del pianeta.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Grey’s anatomy”; su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip” e su Italia2 alle 21.05 “Big Bang Theory”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.