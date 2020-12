Atalanta-Fiorentina, la diretta del match

Dopo l’impresa di Amsterdam, che ha regalato ai nerazzurri gli ottavi di finale di Champions League, l’Atalanta torna a pensare al campionato. Al Gewiss Stadium c’è la Fiorentina di Prandelli.

Tante novità nell’undici bergamasco che sfiderà la Viola: assente Ilicic, non ci sono né Gomez né Muriel. Davanti, con Zapata, spazio a Malinovskyi e Pessina.

La nostra diretta:

Il secondo tempo

45′- Si riparte al Gewiss Stadium.

Il primo tempo

46′- Finisce il primo tempo: Atalanta-Fiorentina 1-0.

45′- Ci sarà 1′ di recupero.

44′- ATALANTA IN VANTAGGIO!! HA SEGNATO ROBIN GOSENS!! Il tedesco gira alle spalle di Dragowski un assist al bacio di Zapata: nerazzurri meritatamente avanti.

36′- Girata di Hateboer potente ma centrale, para Dragowski che si ritrova la palla tra le mani.

29′- Miracolo di Dragowski che devia in angolo con un colpo di reni una capocciata di Zapata da pochi passi! Che parata!

23′- Malinovskyi al volo col destro, palla che termina in fallo laterale! Ma l’ucraino era tutto solo nell’area di rigore viola, poteva fare meglio.

20′- Rischia l’Atalanta ora, con questo bellissimo sinistro a giro di Vlahovic che Gollini devia sulla traversa.

9′- Atalanta a un passo dal vantaggio! Sugli sviluppi di un corner cross di Gosens, sponda aerea di Djimsiti per Zapata che di testa, a colpo sicuro, si fa respingere la conclusione da Dragowski. Che occasione!

6′- Prima occasione per l’Atalanta! Bella sponda di Zapata in area per Freuler che da ottima posizione non trova la porta!

1′- Via, si parte al Gewiss Stadium!

Le formazioni ufficiali:

Atalanta (3-5-2): Gollini; Toloi, Djimsiti, Romero; Hateboer, de Roon, Freuler, Pessina, Gosens; Malinovskyi, Zapata. All. Gasperini.

Fiorentina (4-4-1-1): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Pezzella, Biraghi; Lirola, Amrabat, Pulgar, Bonaventura; Eysseric; Vlahovic. All. Prandelli.