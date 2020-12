Telethon, Charlie’s Angels o Tomorrowland? La tv del 12 dicembre

Per la prima serata in tv, sabato 13 dicembre su RaiUno alle 20.35 andrà in onda “Festa di Natale – Una serata per Telethon”. Tanti artisti insieme a Paolo Belli aprono la Maratona Telethon con ”Festa di Natale – Una serata per Telethon” dedicata alla raccolta fondi a favore della ricerca per le malattie genetiche rare. Ad arricchire la serata ci saranno momenti di spettacolo e di musica. Il programma è realizzato dalla Rai in collaborazione con la Fondazione Telethon, eccellenza riconosciuta in tutto il mondo per l’impegno nella ricerca scientifica. Con Gigi D’Alessio, Serena Rossi, Rocio Munoz Morales, Paolo Belli Un programma di Giuseppe Bosin, Matteo Catalano e di Vincenzo Arnone, Nicoletta Berardi, Giovanni Filippetto, Paolo Logli, Max Novaresi, Anna Pagliano, Francesca Pampinella, Marco Piazza Produttore esecutivo Maria Rossella Arcidiacono. Regia di Maurizio Pagnussat.

“A Natale scegli il dono della generosità” è l’invito di Fondazione Telethon, nell’anno in cui si celebra il trentennale dell’attività di ricerca sulle malattie genetiche rare. La campagna di Natale, che la Rai sostiene da sempre con un importante impegno nella creazione di un palinsesto dedicato, è quindi dedicata al tema del dono, inteso sia come gesto di generosità del donatore, sia come qualità interiore che rende ogni persona unica e speciale. E per continuare a sostenere la ricerca e conoscere la Fondazione e i progressi della ricerca dal 12 al 19 dicembre andrà in onda, dall’Auditorium Rai, la 31° edizione della Maratona Telethon cui la Rai, quest’anno, dedicherà 23 ore, alle quali si aggiungeranno gli spazi all’interno delle trasmissioni del servizio pubblico, radio e tv, che ospiteranno testimonial della Fondazione (ospiti istituzionali, ricercatori, pazienti, ambasciatori).

Il numeratore sarà acceso, come di consueto, sabato 12 nella trasmissione Uno Mattina In Famiglia alle 8.30 e la settimana si chiuderà sabato 19 su Rai1 con lo speciale Telethon I Soliti Ignoti, in onda alle 20.30 e condotto da Amadeus.

A partire poi da domenica 13 dicembre fino a chiusura, la maratona Telethon proseguirà con un’ideale staffetta sulle tre reti Rai, sulle reti di Radio Rai e sulla piattaforma RaiPlay.

Su RaiDue alle 21.05 l’appuntamento è con il telefilm “S.W.A.T”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Scacco matto”: Harper, il suo ragazzo Beau e due loro amici rubano quattro preziosi pezzi di una scacchiera. Beau viene arrestato, ma quando esce su cauzione, si mette con Harper alla ricerca della refurtiva…

Su Canale5 alle 21.30 ci sarà “All together now – La musica è cambiata”, condotto da Michelle Hunziker.

Su RaiTre alle 21.30 verrà proposto “Ricomincio da RaiTre”. La terza rete della tv pubblica ha preparato quattro prime serate, che andranno in onda a partire dal 12 dicembre. Un nuovo progetto sviluppato per rispondere alla difficile situazione che sta attraversando lo spettacolo dal vivo in Italia a causa dell’attuale pandemia. Una selezione degli spettacoli sospesi tra Marzo e Giugno, e quelli “mai nati” tra Novembre e il prossimo Gennaio, raccontati d i volta in volta da Stefano Massini e Andrea Delogu che trasporteranno lo spettatore dalla platea di casa al palcoscenico – non solo attraverso la presentazione sul palco di un estratto dello spettacolo o attraverso le immagini registrate della versione integrale- ma anche con interviste, racconti, curiosità. Si conosceranno gli interpreti più da vicino, si sbircerà dietro le quinte delle loro produzioni, ripercorrendo le tappe della gestazione delle opere, le storie e gli aneddoti correlati. con Stefano Massini e Andrea Delogu un programma di Felice Cappa, Stefano Massini, Massimo Piparo A cura di Maria Laura Ballesio, Marina Mancusi Produttore Esecutivo Giulia Lanza.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 c’è “Kidnap”; su Italia1 alle 21.20 “Tomorrowland – Il mondo di domani”; su La7 alle 21.15 “The aviator”; su Rai4 alle 21.20 “Charlie’s Angels”; su Iris alle 21.10 “Nome in codice: Broken Arrow” e su Italia2 alle 21.05 “Fog”.

Su Rai5 alle 21.15 andrà in scena “La leggenda del Grande Inquisitore”. Umberto Orsini scrive con Leonardo Capuano una nuova drammaturgia tratta da I Fratelli Karamàzov di Dostoevskij. Ivàn Karamàzov espone al fratello Aleksej la propria concezione religiosa immaginando il ritorno di Cristo in Terra e la condanna del suo messaggio di libertà da parte dell’umanità.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Body of proof”; su La5 alle 21.10 la replica del “Grande Fratello Vip” e su Mediaset Extra la diretta del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Rai