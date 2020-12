Maratona, operazione al piede sinistro per Sara Dossena

I Giochi Olimpici si avvicinano e Sara Dossena vuole farsi trovare pronta per il grande appuntamento.

La 36enne di Clusone è stata infatti sottoposta nella giornata di venerdì 11 dicembre a un intervento al piede sinistro che consentirà alla maratoneta seriana di presentarsi in Giappone nel migliore delle condizioni.

“Si è trattata di una pulizia chirurgica per borsite metatarsale – ha spiegato il dottor Andrea Billi, responsabile medico federale – Il tempo di recupero è previsto in due mesi”.

In grado di far segnare il terzo miglior tempo italiano sui quarantadue chilometri, la portacolori della 101 Running ha spiegato le motivazioni che l’hanno spinta a svolgere l’operazione: “Abbiamo anticipato il prima possibile l’operazione, per poter rientrare in tempo per la preparazione alle Olimpiadi di Tokyo”

Foto Fidal