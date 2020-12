Mamme ai tempi del Covid: “Non mancate le visite per paura”

È ormai tristemente noto come la doverosa attenzione nei confronti della pandemia da Covid, abbia ritardato i controlli per le altre patologie mediche.

È stimato, ad esempio, che nei tre mesi dell’emergenza Covid molti pazienti oncologici hanno visto rinviati interventi chirurgici a causa dell’intasamento delle terapie intensive e circa il 20% ha deciso di non andare in ospedale per paura del contagio, come ha dichiarato Francesco Cognetti, presidente della Fondazione Insieme contro il Cancro a La Stampa.

Una difficile situazione sanitaria che non poteva non coinvolgere anche il già fragile mondo della gravidanza. Nove mesi estremamente delicati di incognite, domande, miracoli e meraviglie, che non possono non essere tenuti sotto controllo e costantemente monitorati.

Tuttavia, a causa della pandemia da Covid e del primo lockdown, numerose future mamme hanno mancato le visite di controllo per paura, per le condizioni sanitarie del proprio medico curante o per l’annullamento degli appuntamenti per il reclutamento dei medici nei reparti Covid.

E gli effetti di un controllo fondamentale venuto meno iniziano già a manifestarsi.

Era già stato riportato dalla rivista scientifica Nature che in un articolo di metà settembre aveva fatto luce sul drastico aumento dei bambini morti nel grembo materno a causa della riduzione delle cure in gravidanza. Non solo, ad analizzare questo fenomeno è stato anche uno studio condotto da Mario De Curtis, docente di Pediatria alla Sapienza e direttore della Neonatologia al Policlinico Umberto I, pubblicato sulla rivista Archives Disease in Childhood.

Parallelamente è stata evidenziata anche una diminuzione dei parti pre termine per via di uno stato mentale e fisico meno stressato delle future mamme.

Un’analisi sulle gravidanze post prima ondata dell’emergenza sanitaria che ha dovuto fare anche il reparto di Ostetricia e Ginecologia del Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

“Tra le nostre pazienti non abbiamo visto un reale aumento delle morti in utero. A settembre ne abbiamo avute nove, un numero molto elevato, senza dubbio, ma nei mesi precedenti e successivi non ce ne sono state e, purtroppo, a volte le morti premature sono inspiegabili, quindi ancora non sappiamo dire con certezza come mai”, racconta a Bergamonews un’ostetrica dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

“Quello che però certamente abbiamo riscontrato è una nuova paura nell’affrontare la gravidanza: si teme di andare a fare i controlli perché si pensa di non essere abbastanza tutelate dal punto di vista sanitario, che gli ospedali non siano luoghi sicuri, che siano un luogo dove è inevitabile contagiarsi e molte altre idee sbagliate. Ma non è così: siete al sicuro e tutti gli ospedali e gli studi medici sono pronti ad accogliervi. Siete tutelate”.

“Purtroppo ci sono anche false idee riguardo al Covid e alla gravidanza, tanta paura riguardo al contagio tra mamma e feto. Ma invece abbiamo riscontrato come il Covid non venga passato da una mamma positiva al suo bambino: analizzando cento placente e cordoni ombelicali di mamme positive, infatti, solo due avevano una minima traccia dei virus”.

Per l’emergenza sanitaria il Papa Giovanni ha cambiato radicalmente il suo reparto di Ginecologia e Ostetricia per permettere alle future mamme di partorire in sicurezza. Stanze divise in “positivi” e “negativi”, tampone obbligatorio prima del travaglio e rigide regole per mamme e papà.

“I papà sono ammessi solo dopo l’inizio del travaglio, per evitare assembramenti, infatti, non possono stare al pronto soccorso. Ma poi possono assistere al parto ed essere presenti durante le due ore post partum: rispetto ai momenti più difficili della pandemia, ora possono anche venire per le visite. Solo in pomeriggio, però”.

“Quello che vorrei dire alle future mamme è di non mancare le visite: sono fondamentali per portare avanti la gravidanza in totale sicurezza. Condizioni come diabete e preeclampsia oppure infezioni della placenta o anomalie congenite del feto possono essere controllate solo tramite la costante supervisione dei medici. Non abbiate paura. Non perdete nemmeno un controllo per paura del contagio: ne va della salute vostra e del vostro bambino”, ha concluso la dottoressa.