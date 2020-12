Furto di energia elettrica al campo nomadi: intervengono i carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Bergamo, supportati dalle unità del 2° Nucleo Elicotteri e del Nucleo Cinofili di Orio al Serio, in collaborazione con i Carabinieri Forestali, le Polizie Locali, i tecnici comunali e personale di Enel spa hanno eseguito dei controlli straordinari nei campi nomadi attrezzati della provincia.

Venerdì il via ai controlli di pubblica sicurezza e accertamenti straordinari di natura amministrativo-sanitaria e nelle aree attrezzate per le minoranze nomadi di Trescore Balneario, Zanica e Grassobbio.

Nel corso del servizio sono state identificate decine di persone, 24 persone con precedenti vari di polizia, 36 veicoli e verificato diverse unità abitative in relazione alla presenza di alcune opere edilizie, denunciando un occupante per furto di energia elettrica e irrogando due sanzioni amministrative per mancata iscrizione all’anagrafe canina.