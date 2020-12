Elezioni a Treviglio, i Cinque Stelle appoggiano Matilde Tura (Pd)

“Al termine della riunione di coalizione esprimiamo il nostro appoggio alla candidatura di Matilde Tura alla guida della coalizione. Ora è il momento di discutere il programma che deve avere come fondamenta la carta dei valori”. È l’annuncio del gruppo trevigliese del Movimento Cinque Stelle.

Tura, 29 anni, laureata con lode in Medicina e Chirurgia, ha lavorato durante i mesi del Covid come medico di base. Dal 2018 è membro della segreteria provinciale PD con delega Ambiente e Sanità.

A fine ottobre il Coordinamento del Circolo PD di Treviglio aveva deliberato all’unanimità di candidare la 29enne sindaco di Treviglio nelle amministrative 2021.

“Ringrazio tutti coloro che mi hanno dato fiducia – le sue prime parole dopo la nomina – , per me questo è un grande onore e una grande responsabilità in cui metterò tutto il mio impegno. Il nostro lavoro parte da una squadra unita ed eterogenea per esperienze, età, sensibilità, e da un programma chiaro e concreto per la Città.

Se vogliamo superare questa fase delicata e complessa abbiamo bisogno di una politica che ascolti, ma dia anche soluzioni concrete. Non solo ai temi di oggi, ma anticipando anche i bisogni e le sfide che emergeranno nel prossimo futuro”