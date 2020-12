Bonate Sotto, grazie al Fai rinasce la misteriosa Basilica di Santa Giulia

Solo due anni fa, la Basilica di Santa Giulia a Bonate Sotto, la leggendaria “Basilica di Teodolinda”, era un gioiello romanico del tutto sconosciuto, in attesa da anni di essere recuperata e riscoperta.

Nell’estate del 2018, la Basilica ha spiccato il volo sulle ali della nona edizione de “I Luoghi del Cuore”, il censimento dei luoghi italiani da non dimenticare promosso dal FAI – Fondo Ambiente Italiano, nel quale è stata premiata da 21.191 voti, classificandosi al 13mo posto nella classifica nazionale, seconda in Lombardia, su oltre 37.000 luoghi segnalati a livello nazionale.

Un traguardo raggiunto grazie a un progetto che ha visto la cultura farsi “motore sociale”, coinvolgendo tutta la comunità a supporto della candidatura con la costituzione del “Comitato Santa Giulia La Basilica”.

Nel 2019 poi, il FAI ha premiato per la seconda volta la Basilica di Santa Giulia, selezionandola tra i 27 luoghi da recuperare attraverso il bando Luoghi del Cuore 2019 e classificandola al primo posto (ex aequo con l’abbazia si S. Michele Arcangelo in Lamoli – Marche) nella graduatoria dei progetti.

Il FAI ha destinato un contributo di 30.000 euro all’avvio del progetto di restauro e riqualificazione che trasformerà la Basilica in uno spazio dedicato alla cultura. Si tratta del primo lotto che riguarda le operazioni d’urgenza di recupero strutturale, che sarà completato con la destinazione al recupero della Basilica, di 140.000 euro dei 350.000 euro assegnati al Comune di Bonate Sotto da Regione Lombardia in virtù della Legge Regionale 4 maggio 2020, n. 9 “Interventi per la ripresa economica”.

La Basilica di Santa Giulia è uno dei luoghi poco noti ma più ricchi di fascino e mistero del territorio bergamasco e uno dei più significativi siti del Romanico in Lombardia. Tutto è unico intorno a Santa Giulia, dalla storia al paesaggio alla leggenda. C’è quella che vuole che qui, sulle sponde del Brembo, fossero approdate le spoglie della Santa cartaginese, ma quella più amata attribuisce la fondazione della chiesa alla regina Teodolinda, complice la piccola urna cineraria, posta su una colonna, che dichiara di custodire i resti di una fanciulla dodicenne di nome Tiziana.

Teodolinda, in visita a Bonate Sotto, morendo la giovane figlia avrebbe deciso di farla qui tumulare, facendo erigere in suo onore la Basilica. In realtà, la maestosa Basilica romanica fu fondata nel XII secolo ed è oggi l’ultima memoria dell’antico abitato, risalente al Neolitico, citato dalle fonti come “Castrum Lisina”, raso al suolo intorno al 1200.

Tra gli aspetti che ancora sono oscuri c’è anche quello del destino della costruzione: il cantiere è stato completato e poi distrutto, oppure non fu mai davvero portato a termine?

Certo è che la grande Basilica era già in rovina alla metà del XIV secolo e che nell’abbandono fu lasciata per molti secoli a venire, fino ad essere trasformata nell’Ottocento in area cimiteriale.

Tutto intorno, invece, fogliavano le viti dalle quali si produceva la “Vernaccia” di Santa Giulia, un ottimo vino bianco. E dopo l’abbandono anche la sottrazione, dato che certamente i “ceppi” che tessevano i muri di Santa Giulia furono reimpiegati per la costruzione di altri edifici nella zona, come il campanile della parrocchiale.

I lavori, che salvo imprevisti si concluderanno entro la fine di febbraio 2021, hanno preso il via giovedì 26 novembre 2020, si svilupperanno sul duplice obiettivo del recupero e del riutilizzo, da un lato individuando soluzioni ai problemi del degrado, dall’altro proponendo una rilettura architettonica dell’edificio.

I temi principali del progetto relativi al Lotto 1 sono: il restauro conservativo delle coperture (tetto a due falde e coni absidali); il restauro conservativo dei paramenti lapidei esterni e interni del corpo alto della Basilica, che rappresenta la fase più delicata e specialistica; il ridisegno dell’ingresso nord, con la realizzazione di nuove soglie in pietra e una nuova cancellata che riprenderà il tema dell’intreccio presente nelle raffinate decorazioni dei capitelli romanici.