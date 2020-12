Vaccini Covid, primi 27mila per operatori sanitari e Rsa: in 89 paesi nessun caso da una settimana

Per quanto riguarda i vaccini Covid, la gestione sarà in carico direttamente dalla Protezione civile. Lo ha spiegato il direttore generale di Ats Bergamo, Massimo Giupponi, ai sindaci durante l’incontro settimanale sulla situazione epidemiologica a livello provinciale.

Sono tre le attività in corso in vista dell’importante appuntamento con il vaccino. A partire dall’individuazione degli hub dove consegnare le prime dosi. In questo senso, sono state indicate cinque centrali di distribuzione: Treviglio, Papa Giovanni XXII, Piario, Lovere e Seriate.

Secondo: il monitoraggio sul personale disponibile nei territori per poter eseguire le vaccinazioni.

Terzo, selezionare le sedi dove effettuare i vaccini Covid. “Non ci sono al momento indicazioni specifiche sui requisiti delle sedi – ha spiegato Giupponi -. Verrà utile il lavoro effettuato sulle sedi esterne per le vaccinazioni antinfluenzali e per i tamponi rapidi”.

Infine, 27 mila è il numero dei primi vaccini Covid per il territorio destinati in via preliminare agli operatori sanitari, agli ospiti delle Rsa e al personale delle strutture sociosanitarie.

89 Comuni senza casi da una settimana

“Il decremento si è consolidato: la curva pandemica è in discesa, i casi giornalieri continuano a calare così come il setting scuola è contenuto. L’invito resta però quello per la massima prudenza”, ha aggiunto il dottor Alberto Zucchi sull’andamento della pandemia nel territorio di Bergamo.

Ben 89 comuni sono con casi zero negli ultimi sette giorni. “L’Rt è consolidato sotto l’1 – fanno sapere da Ats -. L’attività di ricovero sta andando bene. Restano alcuni problemi nella Bassa Bergamasca e l’Alto Sebino da due settimane è risalito nell’area più critica. A livello comunale i paesi più impegnativi sono Solto Collina e Torre Pallavicina. In fase di risoluzione Villa d’Adda e Fara Gera d’Adda“.

Cruscotto di sorveglianza operativo

Sono 232 i sindaci dei Comuni ad oggi profilati per l’accesso al Cruscotto di Sorveglianza (lo strumento approntato da Regione Lombardia per consentire la consultazione di dettaglio e la georeferenziazione dei singoli casi Covid residenti nel Comune), da completare rimangono solamente i sindaci di 11 Comuni. Questo strumento sostituisce per i sindaci il precedente canale informativo della Prefettura. Per l’approfondimento delle funzionalità dello strumento si sono tenute delle sessioni formative specifiche a cui hanno partecipato una cinquantina di Amministratori.

Tamponi rapidi per i Comuni

“Una delibera regionale regolamenta i tamponi rapidi in particolare al di fuori del sistema sanitario regionale (privati o altri) – ha spiegato il direttore sanitario di Ats Bergamo Carlo Alberto Tersalvi -. Le categorie che possono accedere sono le attività produttive, le farmacie e le attività ambulatoriali ex SSR. A differenza dei test sierologici, questi sono test diagnostici: non è possibile fare attività di screening”. Sul sito di Ats Bergamo sono reperibili tutte le informazioni. “La decisione di effettuare il test è successiva alla valutazione medica e alla verifica del quadro sintomatologico – ha precisato il dottor Tersalvi – I sindaci devono preventivamente presentare un progetto ad Ats che indichi fasi e responsabilità”.