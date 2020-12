The voice senior, Il sogno di una vita o Escape Plan 2? La tv dell’11 dicembre

Per l prima serata in tv, venerdì 11 dicembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “The Voice Senior”, condotto da Antonella Clerici.

Su Canale5 alle 21.30 ci sarà il “Grande Fratello Vip”, condotto da Alfonso Signorini.

Su RaiTre alle 21.20 verrà proposto il documentario “La caduta – Gli ultimi giorni di Hitler”. La fine di Adolf Hitler dal punto di vista della segretaria Traudl Junge, che fu testimone degli ultimi giorni del Fuhrer nel bunker in cui si rifugiò coi suoi stati generali.

Spazio ai casi di cronaca su Rete4 alle 21.20 con “Quarto grado”, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Su Italia1 alle 21.20 l’appuntamento è con “Freedom – Oltre il confine”, condotto da Roberto Giacobbo.

Su La7 alle 21.15 sarà la volta di “Propaganda live”, condotto da Zoro.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Troppa grazia”; su Rai4 alle 21.20 “Escape Plan 2 – Ritorno all’inferno”; su La5 alle 21.05 “Il sogno di una vita”; su Iris alle 21.10 “Gli spietati” e su Italia2 alle 21.05 “Arctic predator – Terrore tra i ghiacci”.

Rai5 alle 21.15 proporrà “Art night – Tiepolo: il dominio della luce”. Una luce chiarissima, fredda, diffusa, accompagnata da colori accesi, si impone in molte delle opere di Tiepolo. A seguire, “Ettore Spalletti. Così com’è”: definito “l’artista degli artisti”, con le sue superfici monocrome, crea una spazialità profonda e immersiva.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “The good wife” e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Rai