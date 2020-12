Tesmec, va in porto l’aumento di capitale

Nella giornata di giovedì 10 dicembre si è conclusa l’offerta in opzione di 499.376.200 azioni ordinarie Tesmec di nuova emissione.

Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato il 23 novembre scorso e conclusosi il 10 dicembre – periodo di offerta – sono stati esercitati 99.446.115 diritti di opzione per la sottoscrizione di 485.103.000 azioni, pari al 97,14% del totale delle azioni offerte, per un controvalore complessivo pari a 33.957.210,00 euro.

I rimanenti 2.926.006 diritti di opzione non esercitati durante il periodo di offerta, che danno diritto alla sottoscrizione di massime 14.273.200 azioni, corrispondenti ad una percentuale pari al 2,86% del totale delle azioni offerte, per un controvalore complessivo pari a 999.124,00 euro, saranno offerti in Borsa da Tesmec, ai sensi dell’articolo 2441, comma 3, del Codice Civile, per il tramite di Intermonte Sim Spa, nelle sedute del 14 dicembre 2020 e del 15 dicembre 2020, salvo chiusura anticipata dell’offerta in caso di vendita integrale dei Diritti.

Nell’ambito dell’Offerta in Borsa, i Diritti saranno offerti sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana Spa, con codice ISIN IT0005423089.

Nel corso della seduta del 14 dicembre 2020 sarà offerto l’intero quantitativo dei Diritti Inoptati e nella seduta del 15 dicembre 2020 saranno offerti i Diritti Inoptati eventualmente non collocati nella seduta precedente.

I Diritti Inoptati attribuiscono il diritto alla sottoscrizione delle Azioni, al prezzo di Euro 0,07 cadauna, nel rapporto di 200 azioni ogni 41 diritti acquistati.

L’esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell’ambito dell’Offerta in Borsa e, conseguentemente, la sottoscrizione delle Azioni dovranno essere effettuati, a pena di decadenza, tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli Spa: entro e non oltre il 15 dicembre 2020, con pari valuta, nel caso in cui l’Offerta in Borsa si chiuda anticipatamente a seguito della vendita integrale dei Diritti Inoptati nella seduta del 14 dicembre 2020, o entro e non oltre il 16 dicembre 2020, con pari valuta, nel caso in cui i Diritti Inoptati non siano integralmente venduti nella prima seduta e l’Offerta in Borsa si chiuda il 15 dicembre 2020.

Le azioni sottoscritte entro la fine dell’Offerta in Borsa saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli Spa al termine della giornata contabile dell’ultimo giorno di esercizio dei Diritti Inoptati con disponibilità in pari data.

Nel caso in cui ad esito dell’Offerta in Borsa risultassero azioni inoptate, esse verrebbero integralmente sottoscritte da Palladio Holding Spa, investitore di medio-lungo termine attivo in vari settori industriali in forza dell’accordo sottoscritto in data 20 novembre 2020.

Il Documento di Registrazione, la Nota Informativa e la Nota di Sintesi (che congiuntamente costituiscono il Prospetto), unitamente al Supplemento al Prospetto Informativo, sono a disposizione del pubblico nella sede legale della Società in Milano, Piazza Sant’Ambrogio n. 16 e nella sede secondaria in Grassobbio, in provincia di Bergamo, via Zanica, n. 17/O, nonché sul sito internet della Società (www.tesmec.com).

Si segnala, infine, che in data 11 dicembre 2020 verrà pubblicato, ai sensi dell’art. 89 del regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato, sul quotidiano “Milano Finanza” un avviso, analogo al presente comunicato, contenente l’indicazione del numero dei diritti di opzione non esercitati da offrire in Borsa e delle date delle riunioni in cui sarà effettuata l’Offerta in Borsa.