Santa Lucia, luminarie e musica in filodiffusione: il Natale Boltierese 2020

In un anno segnato dalla pandemia da Covid19, anche le festività del Natale e di fine anno stanno risentendo delle forti limitazioni alla socialità imposte dalle autorità per placare il diffondersi del virus.

Nonostante questo, l’amministrazione comunale di Boltiere, insieme alla cittadinanza, ha comunque promosso alcune attività per i prossimi giorni di festa.

Grazie ad alcuni cittadini e all’attività di Don Luca e Don Giuseppe, infatti, sarà possibile fino a venerdì 11 dicembre, dalle ore 16 alle ore 17.30, consegnare presso l’Oratorio San Giovanni Bosco la letterina per Santa Lucia. Giorno tanto atteso dai più piccoli nel territorio bergamasco.

Nei giorni scorsi poi, grazie alla collaborazione con l’azienda Onlight – Franco Pozzi Srl , sono state installate le luminarie nella zona adiacente al Municipio, che insieme alla riaccensione di quelle già installate per la festa patronale di Sant’Aurelia sulla chiesa parrocchiale, allieteranno questi giorni di festa. La novità di quest’anno, voluta dall’amministrazione comunale, è stata l’installazione della filodiffusione con musica natalizia nelle vie centrali del paese.

Anche il classicissimo pranzo per gli anziani, quest’anno per ovvi motivi, non sarà possibile effettuarlo. Agli over 85enni verrà comunque consegnato, rispettando tutte le norme in corso, il panettone da parte dell’amministrazione comunale.

Sarà un Natale quest’anno diverso dal solito, senza i classici momenti di condivisione da vivere con gli amici o in famiglia, un Natale più intimo.

Il sindaco di Boltiere Osvaldo Palazzini insieme a tutta la sua squadra augura comunque a tutti un sereno e felice Natale.