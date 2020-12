Nuova pagina per Pigna: la linea firmata Chiara Ferragni

Creata e disegnata dall’imprenditrice digitale italiana più famosa al mondo che ha fatto del proprio nome un manifesto sempre più legato alle aziende italiane di eccellenza, la nuova special collection Chiara Ferragni per Pigna sarà disponibile a partire da giugno 2021.

Alla base dell’accordo di licensing pluriennale c’è la sinergia tra due love brand: da un lato Chiara Ferragni, l’imprenditrice digitale, voce di messaggi positivi e modello di ispirazione per le generazioni contemporanee, dall’altro Pigna, dal 1839 parte della storia e del DNA di tutti gli italiani che sono cresciuti e si sono espressi tra le pagine dei suoi quaderni.

Chiara Ferragni per Pigna è una collaborazione che si sviluppa sul terreno comune dell’attenzione ai dettagli, ai materiali e della cura per ogni particolare.

“Sono sempre stata una collezionatrice seriale di quaderni, matite e gommine e lavorare su questo progetto è stato divertentissimo – spiega Chiara Ferragni, CEO del brand -. Pigna è un leader nel suo settore e una realtà incredibile del Made in Italy con la quale èun piacere debuttare nel segmento dello stationery”.

“È un grande piacere per Pigna essere stati scelti da Chiara Ferragni per una partnership che va oltre il classico licensing, grazie alla straordinaria creatività che lei ha profuso in questo progetto – commenta Massimo Fagioli, CEO e Presidente di Cartiere Paolo Pigna Spa -. Con Chiara ci siamo trovati da subito allineati nello spirito di creare qualcosa di inedito e bello. Un percorso in linea con la strategia di consolidamento della leadership del brand Pigna nel mercato dello stationery per la scuola e non solo, in vista anche del processo di internazionalizzazione”.

I MARCHI

Il brand Chiara Ferragni nasce nel 2013 da un’idea di Chiara Ferragni. Ben presto il marchio si afferma sulla scena internazionale e nel 2018 Chiara Ferragni ne diventa CEO. Le collezioni si presentano con dei total look completi resi assolutamente riconoscibili dall’iconico occhio.

Cartiere Paolo Pigna Spa, fondata nel 1839 e da sempre simbolo del Made in Italy di qualità, Pigna è leader di mercato della cartotecnica con oltre il 44% di quota di mercato nei quaderni. Ha chiuso il 2019 con un fatturato di 30 milioni e una crescita del 20% nell’ultimo biennio. Dal 2020 Cartiere Pigna è entrata nel Gruppo Buffetti.