Matteo Bendotti recupera 123 posizioni in una manche e vince la Fis al Kronplatz

Grazie a una seconda manche di alto livello il bergamasco delle Fiamme Oro Matteo Bendotti recupera ben 123 posizioni e vince la gara Fis NC di slalom al Kronplatz, Plan de Korones.

Il 19enne cresciuto nelle file del Radici Group, sotto di 1″42 dal secondo classificato, lo sloveno Tijan Marovt, oltre a recuperare ha aggiunto altri 22/100, portandosi così davanti a tutti. Al terzo posto lo spagnolo Juan Del Campo, 25 anni, 24° nella NightRace di Schladming nel 2019.

A dimostrazione dell’impresa di Bendotti i tanti atleti che hanno già messo un piede in Coppa e che sono finiti alle sue spalle. Come lo stesso Andrea Ballerin, quinto alle spalle dello svedese Justin Alkier, ma davanti al tedesco David Ketterer e al croato Samuel Kolega.

Matteo Bendotti è in Polizia, seguito da Giuseppe Zeni e dallo staff della Squadra Junior di Max Carca, con la collaborazione di Max Blardone. Il primo grande passo della sua carriera lo ha fatto agli Eyof in Bosnia Erzegovina, quando concluse lo slalom gigante al terzo posto e quinto in slalom.