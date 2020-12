La fabbrica di cioccolato di Paolo Riva ha aperto le porte a “Sempre Verde”

Sempre Verde è un programma televisivo di genere enogastronomico e naturalistico in onda su Rete 4 ogni sabato dalle 13 alle 14, con la conduzione di Luca Sardella.

Il programma racconta il territorio italiano ed è alla ricerca delle eccellenze con il proposito di promuovere il Made in Italy.

La Pasticceria Paolo Riva è stata scelta perché è una delle pochissime “fabbriche di cioccolato” presenti in Italia che produce il cioccolato nella sua forma più antica. Giovedì 3 dicembre si sono tenute le registrazioni della puntata nel laboratorio Paolo Riva di Viale Alcide De Gasperi, puntata che verrà trasmessa sabato 12 dicembre alle 13 su Rete 4.

Luca Sardella, accompagnato da Paolo Riva, è andato alla scoperta dell’antica arte dei maestri cioccolatieri. Nel laboratorio di Treviglio infatti si produce il cioccolato partendo dalle origini, dalla materia prima vera e propria: la fava. Proprio da qui prende il nome la sua tavoletta di cioccolato: il Favolato, dalla fava al cioccolato.

È il cioccolato nella sua forma più pura, un cioccolato che nasce da un processo produttivo totalmente artigianale. “Siamo ripartiti dalle basi, dalla fava di cacao, nell’intento di creare qualcosa di eccezionale, un cioccolato unico nella sua forma più pura” afferma Paolo Riva.

Ma non solo Favolato! Si è parlato anche del dolce protagonista del mese di dicembre: il Panettone. Dal Panettone classico, vincitore della Medagli d’Argento al concorso internazionale The Best Panettone of the World 2020, alla Limited edition 2020 il Panettone Curcuma, con curcuma, pistacchi tostati e arancia candita.

www.pasticceriapaoloriva.it www.bottegariva.it