Federmanager, due donne ai vertici: Colombo presidente, Gardini vice

Bambina Colombo è stata confermata Presidente di Federmanager Bergamo. A rinnovarle la fiducia, per il terzo mandato, i componenti del neoeletto Consiglio Direttivo dell’organismo di rappresentanza dei Dirigenti delle imprese industriali della provincia di Bergamo, durate la recentissima seduta d’insediamento.

Alla Vice Presidenza è stata designata Silvia Gardini. L’incarico di Tesoriere è stato attribuito a Giovanni Pezzoli, mentre neo Segretario provinciale dell’associazione è Maurizio Vavassori.

Del nuovo Direttivo di Federmanager Bergamo, che rimarrà in carica per il triennio 2020-2023, fanno inoltre parte i Consiglieri: Patrizia Bonometti, Stefano Capponi, Lorenzo Vito Caserta, Ciro Ciaccio, Mauro Giovanelli, Claudio Pesenti e Christian Ribolla.

Contestualmente, si è provveduto al rinnovo del Collegio dei Revisori dei conti. Eletto l’unico candidato che si era presentato: Andrea Ferri.



“Sono molto contenta del team che mi affiancherà durante i prossimi tre anni” ha dichiarato la rieletta Presidente Colombo. “Rispetto al precedente Esecutivo – ha aggiunto – in questo, che è stato rinnovato per 3/11, la rappresentanza femminile è tornata ai livelli di due mandati fa (27%)”.

Confermata, invece, la sostanzialmente equilibrata presenza di Dirigenti in attività, cinque, e Colleghi in pensione, sei.

L’insediamento del nuovo Direttivo di Federmanager Bergamo, svoltosi via web, è stata l’occasione per illustrare, da parte della Presidente, le tre linee-guida del prossimo mandato: dare supporto ai Dirigenti in servizio e/o licenziati, garantire una consulenza efficace sugli aspetti previdenziali e assistenziali e, infine, attrarre nuovi associati, attualmente circa 1500.

“Il supporto ai Colleghi in servizio o licenziati – ha spiegato Bambina Colombo – si manifesterà aumentando le Politiche attive per favorire l’occupabilità, certificando le

competenze manageriali e prospettando opportunità di outplacement qualificato”.

“Sul fronte dell’assistenza previdenziale e assistenziale, invece, l’obiettivo di Federmanager Bergamo sarà mantenere il livello di eccellenza raggiunto sulle tematiche contrattuali, previdenziali, legali e fiscali, garantendo un servizio di prim’ordine a sostegno delle problematiche sanitarie, integrative e assicurative” ha aggiunto Colombo.

“Infine, l’Associazione dovrà diventare, sempre più, punto di riferimento per i Dirigenti bergamaschi. In che modo? Offrendo risposte utili ai fabbisogni del management e fornendo strumenti essenziali quali formazione, partecipazione e networking”.

“In questo contesto, un ruolo importante lo svolgerà la Sede di via Tasso. La ‘Casa dei Manager’, inaugurata nel febbraio 2019, diverrà il centro propulsivo di una serie di iniziative (incontri formativi, di networking, di tutoring oltre che di gruppi di lavoro) da proporre agli iscritti. Al momento, esclusivamente via web” ha chiosato la Presidente dell’organismo di rappresentanza dei Dirigenti delle imprese industriali della provincia di Bergamo.