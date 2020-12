Bergamo-Palermo: dibattito sul futuro tra i sindaci Giorgio Gori e Leoluca Orlando

Il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, venerdì 11 dicembre, sarà ospite del collega di Palermo, Leoluca Orlando. Sulla pagina Facebook del primo cittadino palermitano infatti, alle 21 si snoderà una chiacchierata sulla volontà e l’impegno delle due città, Nord e Sud d’Italia, per una rinascita doverosa e possibile. A coordinare il dialogo l’inviato de Le Iene Ismaele La Vardera.

Prendendo le mosse dal libro di Giorgio Gori, “Il Riscatto”, che proprio su questo si concentra non limitandosi alla sola città di Bergamo ma con proposte concrete per l’intero Paese, i due amministratori approfondiranno insieme gli “appunti per un futuro possibile”.

Partendo da argomenti cari a entranbi: le donne, i bambini e gli stranieri. Ma anche dal lavoro e dalla scuola da “riportare al centro del villaggio” come spiega Gori. E dall’ambiente, dai giovani a cui dedicare le grandi fatiche e il grande impegno che richiede rendere realtà il sogno di una società politicamente utopica.

Palermo c’è nel libro del sindaco di Bergamo che ricorda un episodio di grande solidarietà avvenuto durante le settimane più difficili della prima ondata del Covid19. Eccolo: “Di quei giorni drammatici ci sono state anche cose belle, che cerco di trattenere. Per esempio il rapporto che è nato con Palermo, cominciato con la quarantena forzata di 29 turisti bergamaschi partiti il 21 febbraio e bloccati per settimane in albergo dopo che tre di loro, una signora già la sera del 23, erano stati trovati positivi. I palermitani li hanno coccolati, riempiendoli di attenzioni e di dolci…”.