Basta tamponi all’aeroporto: il nuovo Dpcm obbliga a farli nel Paese di provenienza

L’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo informa che con le nuove disposizioni del Dpcm da poco entrate in vigore non sarà più possibile eseguire i tamponi presso la tendo-struttura di Orio al Serio.

“Questo perchè il Dpcm obbliga i viaggiatori a eseguire un tampone nel Paese di provenienza che certifichi la loro negatività o, in alternativa, una quarantena fiduciaria di 14 giorni all’ingresso sul territorio Italiano”, precisa Carlo Alberto Tersalvi, direttore sanitario di ATS Bergamo che aggiunge: “Ringrazio il Gruppo San Donato, il Presidente di Sacbo ed i suoi collaboratori, il dottor Caruso e Usmaf (servizio sanitario aeroportuale) e il gruppo ANA per la disponibilità, l’impegno e l’ottimo lavoro svolto al servizio dei cittadini, non solo bergamaschi, che sono transitati dallo scalo di Orio al Serio”.

In ogni caso la struttura e il locale messo a disposizione per l’attività di tamponatura verranno mantenuti ancora per un certo periodo, stante l’incertezza sugli sviluppi della pandemia e sulla possibilità di dover tornare operativi.