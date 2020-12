Abbiamo finalmente rivisto qualche sprazzo di sereno nei cieli di Bergamo, giovedì. Durerà? Risponde Maurizio Sabatino del Centro Meteo Lombardo

ANALISI GENERALE

La presenza, sull’Europa orientale dell’anticiclone Russo-Siberiano limita il progredire verso levante della saccatura atlantica. Un debole promontorio anticiclonico transiterà, durante la prima parte della giornata, sulle aree Nord-Occidentali del paese, mentre un minimo presente sulle aree tirreniche meridionali, in transito verso levante, sarà responsabile di marcata instabilità su gran parte del meridione. Iniziali condizioni di bel tempo sulla Lombardia con nuvolosità in aumento dal pomeriggio a iniziare dai settori occidentali. Da domenica l’approssimarsi di un promontorio anticiclonico garantirà condizioni di tempo stabile fino a metà settimana. Forte rischio di valanghe su tutti i rilievi lombardi, sia alpini che prealpini, al di sopra di 1500-2000 metri.

Venerdì 11 dicembre 2020

Tempo Previsto: al mattino poco nuvoloso o al più irregolarmente nuvoloso su tutta la regione; riduzioni di visibilità, per foschie dense e locali banchi di nebbia, lungo le aree meridionali della regione, in lento e graduale sollevamento durante la prima parte della mattina. Nel corso del pomeriggio, graduale aumento della copertura nuvolosa ad iniziare dai settori Occidentali, associata dal tardo pomeriggio a deboli/moderate precipitazioni, nevose su Valchiavenna e successivamente, Valtellina e Alpi Orobie oltre i 700 metri. Qualche sporadico fiocco nel tardo pomeriggio, anche su estreme aree meridionali dell’Oltrepo Pavese. Graduale e lenta attenuazione delle precipitazioni nel corso della serata, a iniziare dai settori più occidentali.

Temperature: in lieve calo sia nei valori minimi compresi tra 0/3°C (fino a 4°C nei grandi centri urbani), che nei massimi compresi tra 5/7°C.

Sabato 12 dicembre 2020

Tempo Previsto: molto nuvoloso al primo mattino con residue, deboli/moderate precipitazioni lungo la fascia di pianura e su Valchiavenna, Valtellina e estremo Oltrepo, con quota neve oltre i 600 metri, in esaurimento nel corso della prima parte della giornata. Prime, sporadiche schiarite da metà giornata, a iniziare dai settori alpini, in estensione a tutta la regione nel corso della mattinata. Da metà pomeriggio aumento della nuvolosità lungo i rilievi settentrionali della Valchiavenna e Valtellina dove non si escludono fenomeni precipitativi, nevosi oltre i 900 metri.

Temperature: valori minimi compresi tra 3/5°C; Valori massimi compresi tra 5/7°C.

Domenica 13 dicembre 2020

Tempo Previsto: cieli poco nuvolosi al mattino. Qualche temporanea nube cumuliforme lungo i rilievi della Valchiavenna e Valtellina, ma senza fenomenologia associata; riduzioni di visibilità per foschie dense e banchi di nebbia, nottetempo e primo mattino su bassa Padana, in rapido sollevamento durante la prima parte della giornata. Sereno dal pomeriggio su tutta la regione.



Temperature: valori minimi in calo e compresi tra -2/2°C; Valori massimi in aumento e compresi tra 8/10°C.