Il Comune di Bergamo ha dato inizio alla sperimentazione del progetto Inclusiv_eBike, un progetto finanziato dall’ente EIT (EuropeanInstituteof Innovation and Technology) del programma Horizon 2020, che ha come protagonisti la città di Bergamo e la città di Bilbao impegnate nella realizzazione di un nuovo prototipo di bicicletta elettrica (una specie di risciò – per il trasporto di carrozzine per disabili) dedicata alle persone con difficoltà a deambulare.

Il progetto, guidato dal capofila Tecnalia, fondazione spagnola di ricerca tecnologica e da quattro partner tecnologici (Bosch Vhit, One Less Van, Axiro Italia e AESS), ha una durata di soli 6 mesi e si concluderà il 31 dicembre 2020, con un finanziamento pari a complessivi €699.000 di cui €50.000 destinati al Comune di Bergamo.

L’obiettivo del progetto è quello di sviluppare un nuovo cargo eBike con 4 ruote sicuro, silenzioso, ecologico ed efficiente, dal punto vista energetico, che, facendo leva su un insieme di innovazioni, contribuisca a migliorare la mobilità personale delle persone fragili, consentendo loro un’esperienza sicura in tandem (con accompagnatore).

Una parte fondamentale del progetto, insiste sulla progettazione partecipata, ed è per questo motivo per cui, il 22 settembre scorso, si è tenuto un incontro alla presenza dei partner tecnologici di progetto e di alcune associazioni e centri diurni disabili, nel quale è stato mostrato il prototipo e le sue caratteristiche e sono state raccolte osservazioni e suggerimenti da parte degli stakeholder presenti.

Sulla base delle suggestioni raccolte, il prototipo è stato perfezionato nella sua forma definitiva e, la scorsa settimana, i partner italiani del progetto hanno assemblato le ebike e testato il funzionamento nel parcheggio interno a Palazzo Frizzoni.

Da venerdì 11 dicembre è ufficialmente iniziata la sperimentazione della eBike con il coinvolgimento di alcune delle associazioni che operano sul territorio di Bergamo e che si occupano di persone caratterizzate da disabilità sensoriali, motorie, intellettive, psichiche, con differenti gradi di gravità.

La tester della bici inclusiva che ha sperimentato il nuovo mezzo con il primo giro nella piazza di Celadina, è stata Valentina Zanchi, 46 anni ed ospite del Centro Diurno Disabili Bonsai in Via Pizzo Scais 1/C che, come ha raccontato il suo educatore di riferimento, Emanuele Rossi, “si è divertita molto, all’inizio era un po’ spaventata, ma poi ha capito la situazione e ha potuto godersi l’esperienza molto diversa da quella a cui è abituata, così come tutti gli altri ospiti del centro: la mobilità, infatti, è sempre vista all’interno di furgoni chiusi e non a contatto con l’ambiente”.

Il trasporto è sicuro, pratico e adatto alle richieste delle persone più fragili: ora il prototipo deve essere sistemato e migliorato ancora di più nei suoi aspetti tecnici e di design e, successivamente, verrà impiegato da parte delle associazioni e potrà essere usato sul suolo pubblico.

“Si tratta di un bellissimo esempio di mobilità dolce e divertente e un’ottima occasione per stimolare l’attenzione nei confronti di tutti i tipi di mobilità”, ha dichiarato l’Assessore alle Politiche sociali Marcella Messina.

Insieme a lei, anche l’Assessore alla Mobilità Stefano Zenoni: “É uno strumento molto interessante per portare tutti i ragionamenti riguardo alla mobilità verso una categoria sempre esclusa dai discorsi attorno a biciclette e monopattini. Ed è anche un’occasione di divertimento per permettere di divertirsi e di muoversi con una prospettiva tutta nuova”.