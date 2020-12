Wonder, Harry Potter o musica sinfonica? La tv del 10 dicembre

Per la prima serata in tv, giovedì 10 dicembre su RaiUno alle 21.25 verrà proposta la visione del film “Wonder”. Nato con un’anomalia facciale che non gli ha mai consentito di frequentare una scuola normale, Auggie Pullman diventa il più improbabile degli eroi quando viene ammesso all’ultimo anno delle elementari. Mentre la sua famiglia, i suoi nuovi compagni di classe e tutta la comunità lotta per scoprire la propria compassione e accettazione, la straordinaria storia di Auggie unirà tutti quanti e dimostrerà che non occorre nascondersi quando si è nati per differenziarsi dagli altri.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “F.B.I”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Il colore della pelle”: dopo una sparatoria avvenuta in un locale frequentato in prevalenza da afroamericani, si scopre che il locale stesso aveva ricevuto, pochi giorni prima, delle minacce da parte di un gruppo di razzisti.

Su RaiTre alle 21.20 andrà in onda “Qui e adesso”, con Massimo Ranieri. Un docu-show che racconterà Massimo Ranieri e i suoi amici artisti mentre condividono la scena con racconti di vita, emozioni e talento…

Canale5 alle 21.30 trasmetterà il film “Harry Potter e l’Ordine della Fenice”. Durante le vacanze estive Harry Potter si convince che Ron, Hermione e Silente lo stiano tenendo all’oscuro di numerosi fatti mentre lui è costretto a rimanere a Privet Drive. Dopo aver utilizzato un incantesimo per difendersi, Harry viene confinato a casa di Sirius Black e scopre che Silente è a capo dell’Ordine della Fenice, un’organizzazione segreta che ha il compito di combattere Lord Voldemort.

Su Italia1 alle 21.15 l’appuntamento è con “Le Iene show”.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 e La7. Su Rete4 alle 21.25 “Dritto e rovescio”, condotto da Paolo Del Debbio e su La7 alle 21.15 “Piazzapulita”, condotto da Corrado Formigli.

Per chi preferisse vedere un film, su Rai4 alle 21.20 “Sicario”; su La5 alle 21.30 “Tornando a casa per Natale”; su Iris alle 21.10 “Special forces – Liberate l’ostaggio” e su Italia2 alle 21.05 “The strangers”.

Rai5 alle 21.15 proporrà “Beethoven: Egmont Ouverture Concerto N3”. Direttore Massimo Pradella, Solista Alexander Lonquich – Orchestra Sinfonica di Roma della Rai.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Grey’s anatomy” e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.