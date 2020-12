Un altro lutto nel mondo del calcio: è morto Paolo Rossi

Dopo Maradona il mondo del calcio (ma non solo quello) perde un’altra perla di giocatore: Paolo Rossi.

Nella notte tra mercoledì e giovedì l’annuncio dato via Instagram dalla moglie Federica Cappelletti, seguita a ruota dal giornalista di Rai Sport, Enrico Varriale: “Una notizia tristissima : ci ha lasciato Paolo Rossi. Indimenticabile Pablito, che ci ha fatto innamorare tutti in quell’Estate dell’82 e che è stato prezioso e competente compagno di lavoro in RAI, negli ultimi anni. R.i.p. caro Paolo”.

L’attaccante, vincitore del mondiale con l’Italia nel 1982 e di un Pallone d’Oro aveva 64 anni.

Insieme a Roberto Baggio e Christian Vieri detiene il record italiano di marcature nei Mondiali a quota 9 gol, ed è stato il primo giocatore (eguagliato dal solo Ronaldo) ad aver vinto nello stesso anno il Mondiale, il titolo di capocannoniere di quest’ultima competizione e il Pallone d’oro.