Treviglio, la Rsa riapre ai parenti: “Quelle mani che si stringono, che emozione”

Con tutte le precauzioni anti contagio, mercoledì mattina (9 dicembre) alcuni anziani della Fondazione Anni Sereni di Treviglio hanno potuto rivedere i loro parenti.

“Il desiderio dei nostri nonni e dei propri cari di potersi incontrare, stamattina, si è avverato – spiega il presidente Augusto Baruffi -. In tutta sicurezza hanno potuto accedere, nella nostra sala dedicata agli incontri, previa effettuazione del tampone rapido Covid-19, misurazione della temperatura, compilazione del triage e della vestizione con appositi dispositivi di protezione. Emozionante vedere le mani che si stringevano e gli sguardi che si incrociavano”.





Baruffi ringrazia il personale per il risultato ottenuto. “Il mio pensiero va a tutti quei nostri ospiti, che allettati, per ora, non possono vivere la gioia di incontrare i propri cari. Ce la metteremo tutta – conclude – affinché anche loro possano vivere questa emozione”.