Sostenibilità ambientale, HanesBrands con base a Grassobbio entra nella “Lista A”

Hanesbrands è uno degli unici 4 produttori di abbigliamento ad essere stato inserito nella Lista A composta complessivamente da 270 aziende, classificandosi tra le prime 2,8% delle 9.600 aziende in tutto il mondo.

Presente in Italia con Hanes Italy, business unit per l’innerwear, che ha sede a Bergamo – cuore dell’R&D aziendale – e opera su scala nazionale attraverso tutti i principali canali di vendita con tre importanti marche di intimo: Lovable, Playtex e Champion, HanesBrands è stata premiata per le sue azioni volte a ridurre le emissioni, mitigare i rischi climatici e sviluppare un’economia a basse emissioni di carbonio. Il punteggio A segue due classifiche con punteggio A-, posizionando HanesBrands tra le migliori aziende con attività ecocompatibili negli ultimi tre anni.

“Siamo orgogliosi di ricevere questo prestigioso riconoscimento per la leadership nella responsabilità aziendale e, in particolare, nell’affrontare il cambiamento climatico”, ha affermato Steve Bratspies, CEO di HanesBrands. “I consumatori di tutto il mondo sono sempre più concentrati sul modo in cui operano le aziende e questa onorificenza dimostra che i consumatori possono essere certi del nostro impegno per la sostenibilità e sentirsi a proprio agio con l’abbigliamento prodotto da HanesBrands”.

Il processo annuale di divulgazione e punteggio ambientale di CDP è ampiamente riconosciuto come il gold standard della trasparenza ambientale aziendale. Una metodologia dettagliata e indipendente viene utilizzata da CDP per valutare queste società, assegnando un punteggio compreso tra A e D in base alla completezza dell’informativa, alla consapevolezza e alla gestione dei rischi ambientali e alla dimostrazione delle migliori pratiche associate alla leadership ambientale, come l’impostazione di obiettivi significativi e ambiziosi.

“Assumere la guida in materia di trasparenza e azione ambientale è uno dei passi più importanti che le aziende possono compiere ed è ancora più impressionante in questo anno impegnativo segnato da Covid-19”, ha affermato Paul Simpson, CEO di CDP. “La portata del rischio per le imprese derivante dal cambiamento climatico, dalla deforestazione e dalla carenza idrica è enorme. La nostra “A List” celebra quelle aziende che si preparano a eccellere nell’economia del futuro agendo oggi”.

A ottobre, HanesBrands ha annunciato obiettivi di sostenibilità globale di ampio respiro per il 2030 che includono un impegno per obiettivi ambientali basati sulla scienza, l’obiettivo di migliorare la vita di almeno 10 milioni di persone e affrontare l’uso di plastica e materie prime sostenibili nei prodotti e negli imballaggi.

Chris Fox, nominato Chief Sustainability Officer di HanesBrands, ha dichiarato a novembre: “Abbiamo compiuto progressi significativi, ma c’è molto lavoro da fare. I nostri sfidanti obiettivi per il 2030, incentrati su persone, pianeta e prodotto, contribuiranno a creare valore sostenibile per la nostra azienda, i nostri investitori, i nostri consumatori, i nostri dipendenti e le nostre comunità “.

L’azienda, che ha anche ottenuto il premio Energy Star partner dell’anno/eccellenza sostenuta dell’Agenzia per la protezione ambientale degli Stati Uniti per 11 anni consecutivi, ha ridotto in modo significativo l’uso di energia e le emissioni di carbonio dall’implementazione di un programma di gestione dell’energia nel 2007.

Per maggiori dettagli su CDP, la sua metodologia di punteggio e l’elenco completo delle società A List, visitare www.cdp.net.

Informazioni sulla sostenibilità dell’azienda atiamo a visitare il sito web HanesBrands Sustainability (www.hbisustains.com).